Anniversaire d’une centenaire au CHSLD de Contrecoeur

Mme Aline Labossière a fêté son centième anniversaire le vendredi le 9 octobre dernier au CHSLD de Contrecoeur. Elle était accompagnée pour l’occasion de sa fille Louisette.

Mme Labossière est né à Montréal. Elle est mère de 3 enfants, elle a le bonheur de compter 8 petits-enfants et 16 petits-petit enfants. Elle a travaillé comme couturière et aussi travaillé dans un motel avec son conjoint. Elle a eu 60 belles années de mariage avec son mari.

Mme Labossière est une femme douce, courageuse et passionné dans la vie. Dévorant les livres , elle a toujours un livre à la main. De plus, c’est une excellente joueuse de Scrabble. Par contre, pas question de faire gagner ceux qui ont le plaisir de jouer avec elle. La victoire au plus méritant! (Ou méritante car elle fait toujours des scores époustouflants!)

Mme Labossière, félicitation pour vos cents ans!