Le député Stéphane Bergeron prend part à l’Opération « Commande pour emporter »

12Dans le but de soutenir les restaurateurs de sa circonscription, durement affectés par le reconfinement partiel décrété pour la région métropolitaine jusqu’au 28 octobre prochaine, le député fédéral de Montarville, M. Stéphane Bergeron, a annoncé qu’il prendrait part à l’«Opération Take-Out» (repas pour emporter). Mais de quoi est-il question? Il s’agit d’une initiative lancée par la station radiophonique 96,9 CKOI visant à encourager les restaurants de la Communauté métropolitaine de Montréal, qui ont dû essuyer un coup dur en étant contraints à fermer de nouveau leurs salles à manger.



«Le Premier ministre François Legault parlait d’une sorte de «Défi 28 jours» pour illustrer cette nouvelle forme de confinement auquel nous sommes astreints dans le but de freiner la propagation de la COVID-19. Joignons donc l’utile à l’agréable en faisant de ce Défi 28 jours, un Défi 28 jours… de commandes à emporter. Conséquemment, je me suis engagé, le 3 octobre dernier, et ce, aussi souvent que possible d’ici le 28 octobre, à encourager des restaurants de la circonscription fédérale de Montarville. Nos entreprises de restauration ont besoin de nous, tout comme nous avons parfois besoin d’eux. Au cours de cette période circonscrite dans le temps, il convient donc de les encourager aussi souvent que possible, évidemment à la mesure de ses moyens financiers!», de déclarer M. Bergeron.



«Comme je devrai me trouver à Ottawa pendant quelques jours au cours de cette période, les membres de mon équipe, au bureau de circonscription, ont aimablement accepté, et ce, avec enthousiasme, de prendre le relai lorsque je serai au bureau parlementaire. Je vous invite donc à prendre connaissance de nos (re)découvertes via les médias sociaux. Il sera évidemment impossible de visiter tous les restaurants de la circonscription fédérale de Montarville pendant cette brève période, mais, tout comme je le fais sur une base régulière, j’entends continuer à les encourager par la suite», de conclure M. Bergeron.