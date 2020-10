Bonne retraite, Monsieur le Chauffeur

À 80 ans, un conducteur d’autobus scolaire vient d’annoncer sa retraite. Pour M. Raymond Desgagné, prendre le volant tôt le matin afin de conduire les enfants à l’école ou sur les lieux d’une activité spéciale n’avait rien d’une corvée.

Toujours énergique et enthousiaste, M. Desgagné, un résident de Contrecœur, s’est offert des vacances dernièrement en compagnie de son épouse, une brigadière scolaire. Mais à son retour, sa routine a quelque peu changé.

Fini le bruit des enfants sur les banquettes à l’arrière et les trajets durant lesquels la sécurité de ces petits passagers était entre ses mains. L’heure de la retraite a sonné. Et pour celui qui a vu passer plus d’une cohorte d’élèves, la présence de ces gamins va certainement lui manquer.

Son enthousiaste était tel que, en plus d’être d’une ponctualité irréprochable, il se faisait un devoir d’arriver régulièrement une heure avant le début de sa journée de travail.

Le bras droit

Apprécié de tous, des jeunes comme des responsables scolaires, Raymond Desgagné a même eu le privilège de se voir confier son propre autobus, équipé de tous ce dont il pouvait avoir besoin pour son confort. Un véhicule qu’il gardait propre et en bonne condition, par fierté et par amour du travail bien fait.

Un petit cadeau que lui a fait son employeur, Transport Antoinette Gaudette, une entreprise bien implantée dans la région. Madeleine Gaudette, présidente de l’entreprise, se plaisait même, semble-t-il, à le surnommer « mon bras droit ». Une marque de confiance, bien évidemment.

« Mon père avait de la difficulté à s’en passer, nous a confié Gina, la fille de ce nouveau retraité. Il n’était pratiquement jamais absent, ne prenant jamais de pause ni de congé de maladie. Il disait que c’était son autobus et qu’il ne le prêtait pas! (rires) »

Selon cette dernière, les enfants de Contrecœur ont surnommé son père au fil des balades en autobus « Monsieur le Chauffeur » et il se montrait d’une patience d’ange, même avec les gamins les plus turbulents.

À voir le plaisir avec lequel il parle toujours de ce travail qu’il a adoré et des trophées de « Chauffeur de l’année » qu’il a amassés sur sa tablette, on ne peut que la croire sur parole.