Plus de 2 600 nouveaux cas en Montérégie depuis le début de la deuxième vague

À l’instar du Québec, le nombre de nouveaux cas en Montérégie et dans la MRC a fait un bond au cours des derniers jours. Selon les chiffres de la Direction de la santé publique de la Montérégie (DSPM), on recensait 8 150 cas lors de la première vague dans la région (du 3 mars au 11 juillet), soit en un peu plus de quatre mois, alors qu’on compte déjà 2 612 cas lors de la deuxième vague (du 12 juillet au 29 septembre), c’est-à-dire en moins de trois mois…

D’après les statistiques de la DSPM, on comptait 286 personnes nouvellement infectées par la COVID-19 entre le 14 et le 20 septembre dernier, alors qu’on en signale près du double, 494 cas, pour la période de 7 jours suivants, soit du 21 au 27 septembre.

Pour la MRC de Marguerite-D’Youville, cette augmentation est près de trois fois plus élevée entre les deux périodes analysées puisqu’on passe de 9 nouveaux cas (du 14 au 20 septembre) à 24 (du 21 au 27 septembre).

Pour sa part, Sainte-Julie a franchi la barre des 200 cas sur son territoire depuis le début de la pandémie, car ce nombre a fait un bond de 188 à 203 en date du 29 septembre. Varennes est passé de 128 à 132 personnes infectées, alors que Saint-Amable a grimpé de 86 à 91 cas. On remarque une légère hausse à Verchères (32 à 33), tout comme à Contrecœur (27 à 29), alors qu’à Calixa-Lavallée, il y aurait seulement 2 cas sur son territoire.

Le nombre de nouveaux cas a aussi grimpé dans les établissements du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP), selon la liste gouvernementale des écoles avec des cas positifs rapportés depuis le début de la rentrée jusqu’au 29 septembre. Ainsi, on constate qu’il y a eu des personnes infectées au Centre de formation professionnelle des Patriotes à Sainte-Julie et au Centre d’éducation des adultes des Patriotes à Saint-Bruno.

Plusieurs établissements scolaires ont aussi été affectés, soit l’école du Parchemin à Carignan, Albert-Schweitzer à Saint-Bruno-de-Montarville, Carignan-Salières à Carignan, de Bourgogne à Chambly, à l’école de Chambly, de la Mosaïque à Saint-Basile-le-Grand, de l’Odyssée à Saint-Amable, à l’École d’éducation internationale de McMasterville, du Moulin à Sainte-Julie, La Farandole à McMasterville, Le Rucher à Sainte-Julie, à l’École orientante l’Impact à Boucherville, Paul-Émile-Borduas à Mont-Saint-Hilaire, Saint-Mathieu à Beloeil, ainsi qu’aux écoles secondaires De Mortagne et du Mont-Bruno.