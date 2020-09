Course des Citrouilles à Saint-Amable: L’Halloween, c’est sacré!

L’Halloween qui arrive à grands pas ne sera pas celle de nos automnes passés. Mais pas question pour les enfants de Saint-Amable de ne pas célébrer cette fête attendue. Pour l’occasion, la Ville organise une fois de plus sa traditionnelle Course des Citrouilles. Celle-ci aura lieu cette fois le 18 octobre au parc Le Rocher. Sont invités sur place pour cette cinquième édition tous les enfants âgés 4 ans et plus ainsi que les adultes qui désirent se dégourdir les jambes sur les parcours de 1, 2, 5 et 10 km qui leur sont proposés.

Les organisateurs rappellent cette année qu’il ne faut pas oublier les bouteilles d’eau réutilisables. Il n’y aura en effet pas de distribution sur place. Des points de ravitaillement sont cependant prévus le long du parcours pour ceux qui auraient besoin de faire le plein.

Pour les petits pieds comme les grandes jambes

Le départ ainsi que l’arrivée se fera devant le chalet du parc Le Rocher, et ce, à 8 h pour les courageux qui entreprendront le parcours de 10 km. Les départs suivants seront donnés à 8 h 10, 9 h 30 et 10 h, respectivement pour le 5, le 2 et le 1 km.

Des dossards à puces seront par ailleurs remis aux participants qui recevront, à la fin du parcours, leur chronométrage officiel. Exceptionnellement cette année en raison de la pandémie de COVID-19, aucune médaille ne sera distribuée au cours de la journée.

Les coureurs aguerris comme les recrues, ainsi que les membres de leur famille, ont jusqu’au 15 octobre à 15 h pour s’inscrire. Aucune inscription additionnelle ne se fera sur place le jour de la course. Les tarifs pour l’inscription varient entre 7 $ et 13 $ selon l’âge de l’enfant, adolescent ou adulte inscrit.

Fantôme, vampire ou sorcière?

Afin de bien se mettre dans l’esprit de la fête, les participants ont également la possibilité de participer au concours de costume. Celui-ci est ouvert dans deux sections. La catégorie Jeunes citrouilles pour les filles et garçons de moins de 16 ans, alors que les plus vieux seront plutôt inscrits dans la catégorie Citrouille.

Les personnes qui désirent participer au concours doivent se présenter à la table des inscriptions le jour de la course. Il leur faudra par la suite remplir un formulaire et consentir à la publication de leur photo. Celle-ci sera affichée sur la page Facebook de la Ville de Saint-Amable. Les visiteurs pourront inscrire leur vote entre le 20 et le 27 octobre en cliquant « j’aime » sur une des photos.

L’identité des gagnants sera annoncée le mercredi 28 octobre à 15 h, à la bibliothèque municipale.

Bénévole d’un jour

Les organisateurs de la course tiennent par ailleurs à rappeler qu’ils sont toujours à la recherche de bénévoles. Le tout afin de veiller au bon déroulement de la Course des Citrouilles.

Si vous avez le cœur à la fête et voulez donner un peu de temps pour cette activité familiale attendue, vous devez composer le 450 649-3555, poste 257, pour le service des loisirs ou encore, écrire à infoloisirs@st-amable.qc.ca