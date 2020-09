Les Varennois invités à s’inscrire ou à mettre à jour leurs données sur la plateforme de messages automatisés Citoyens Avertis!

Le conseil municipal est heureux d’offrir un service bonifié d’informations rapides à l’intention des citoyens varennois. Il s’agit d’une nouvelle version du système Citoyens avertis! qui comporte différentes catégories de messages.



En cas de mesure d’urgence, d’action à prendre en matière de sécurité civile ou de travaux majeurs, les personnes inscrites seront avisées rapidement par téléphone, courriel et message texte. De plus, il sera dorénavant possible pour les gens de sélectionner des préférences parmi les catégories suivantes : stationnement de nuit en période hivernale, emplois, événements, matières résiduelles ainsi qu’une infolettre qui sera ultérieurement publiée.



« En complément du nouveau site Internet que nous venons de mettre en ligne, cet outil de communication nous permet d’accroître la rapidité de l’information transmise aux citoyens. Nous incitons les Varennois à s’inscrire afin de recevoir des renseignements prioritaires », affirme le maire Martin Damphousse.



L’inscription est simple. Il s’agit de repérer Citoyens avertis! dans les liens rapides situés sur la page d’accueil du site Internet de la Ville à l’adresse www.varennes.qc.ca ou en communiquant avec le personnel des relations avec les citoyens au 450 652-9888, poste 1455.



Important! Marche à suivre : comme il s’agit d’une nouvelle plateforme, les personnes déjà inscrites au système doivent obligatoirement cliquer sur le bouton « Je veux m’inscrire » au bas du formulaire d’inscription pour entrer leurs informations dans les champs requis. Voici le lien : https://ville.varennes.omnivigil.com/5/3/?action_5=PersonCreateEdit



Les foyers, commerces, industries et institutions recevront prochainement par la poste un document d’informations qui inclura un formulaire d’inscription à remplir et à retourner à la Ville pour celles et ceux qui ne possèdent pas de connexion Internet.