Les équipes des Lynx du cégep Édouard-Montpetit prêtes à retourner au jeu

Les membres du secteur collégial du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) ont confirmé au début de la semaine le retour officiel de la pratique des disciplines sportives autorisées pour le calendrier automnal. Dans cette foulée, les responsables des sports au cégep Édouard-Montpetit ont signalé au RSEQ que toutes les équipes Lynx de cet établissement étaient prêtes à retourner au jeu. Toutefois, il n’y aura pas de parties à court terme dans certaines disciplines sportives comme le basketball et hockey. En fait, les plans de relance de certaines fédérations sportives ont encore des ajustements à finaliser avant de passer à cette étape.

Prévoit-on la tenue de compétitions entre collèges de la région au cours de l’automne? Les responsables des sports prévoyaient assister à des rencontres de comités de ligue la semaine dernière pour refaire l’ensemble des calendriers des équipes. Au moment de mettre sous presse, les horaires à venir n’étaient pas encore déterminés. Précisons que les modifications aux calendriers automnaux, pour l’ensemble des disciplines sportives du secteur scolaire et du secteur collégial du RSEQ, seront conformes aux directives de santé publique du Québec ainsi qu’aux avis du ministère de l’Éducation et du ministère de l’Enseignement supérieur.

Le cégep Édouard-Montpetit a des équipes Lynx de sport amateur dans les disciplines suivantes : badminton, basketball féminin et masculin, cheerleading, cross-country, flag-football, football, hockey féminin, soccer féminin et masculin, volleyball féminin et masculin.