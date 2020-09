Chantier d’asphaltage sur l’autoroute 30 à Varennes

Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu’un chantier d’asphaltage sur l’autoroute 30 en direction ouest à Varennes a débuté le 8 septembre dernier. Dans le cadre de ce chantier, une nouvelle couche d’asphalte sera appliquée sur l’autoroute 30 entre les montées de la Baronnie et du Lac, en plus des bretelles d’entrées et de sorties des montées de la Baronnie et de Picardie. Des travaux connexes, notamment sur des ponceaux, seront également réalisés. Une voie de circulation par direction restera toujours disponible. Lors des travaux préparatoires qui se dérouleront jusqu’à la mi-septembre, une voie par direction sera disponible à la circulation entre les montées de la Baronnie et du Lac. De la mi-septembre à fin octobre, soit durant la première phase d’asphaltage, une voie par direction sera disponible à la circulation entre les montées de la Baronnie et de Picardie. La circulation se fera à contresens sur la chaussée de l’autoroute 30 est. Cela impliquera, en fonction de l’avancement des travaux sur ce tronçon, la fermeture de la bretelle de sortie 95 (Varennes/montée de Picardie/chemin de la Butte-aux-Renards) de l’autoroute 30 ouest; la fermeture de la bretelle menant de la montée de Picardie à l’autoroute 30 ouest. Les chemins de détour requis seront mis en place. À noter que la limite de vitesse sera abaissée dans la zone de chantier. Ce chantier se poursuivra en 2021 après une pause hivernale.