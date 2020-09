Usurpation d’identité – Revenu Québec invite à faire preuve de prudence

Revenu Québec informe la population que de potentiels fraudeurs utiliseraient actuellement des données confidentielles et personnelles afin de produire de fausses déclarations de revenus. Aucune information fiscale n’aurait été compromise et Revenu Québec n’a été victime d’aucune fuite de données. Les informations recueillies jusqu’à maintenant laissent croire que des malfaiteurs utiliseraient des données déjà compromises et récupérées, entre autres, sur des plateformes Web pour produire des déclarations de revenus à l’insu des citoyens touchés. Des vérifications sont toujours en cours. À l’heure actuelle, 108 cas de fausses déclarations de revenus ont été recensés. Les citoyens affectés par cette situation sont en contact avec Revenu Québec. Ils n’ont subi aucun impact financier ou fiscal. Leurs avis de cotisation ont été invalidés et le niveau de sécurité de leur dossier a été renforcé. Revenu Québec mène une enquête dans ce dossier et est en communication avec la Sûreté du Québec. Une collaboration a également été établie avec le Centre gouvernemental de cyberdéfense. La situation a également été signalée à la Commission d’accès à l’information. Rappelons que Revenu Québec offre un service d’accompagnement pour les victimes de vol d’identité et peut, au besoin, renforcer le niveau de sécurité de leur compte. Les citoyens qui craignent d’avoir été victimes d’une fraude peuvent contacter le service de police de leur région ou le Centre antifraude du Canada. Ils sont surtout invités à faire preuve de vigilance, par exemple en modifiant régulièrement leurs différents mots de passe et en vérifiant leurs informations dans leurs divers dossiers en ligne.