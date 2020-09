Des travaux sur l’autoroute 20

Le ministère des Transports informe que des travaux de réparation de chaussée seront réalisés sur la bretelle menant de l’autoroute 30 en direction est à l’autoroute 20 en direction est. Les interventions requerront certaines entraves au cours des prochaines nuits dans le secteur de l’échangeur des autoroutes 20 et 30, à Boucherville.



Entraves

Lundi 14 septembre, de 22 h au lendemain à 5 h

Mardi 15 septembre, de 22 h au lendemain à 5 h

• Fermeture de la bretelle menant de l’autoroute 30 en direction est à l’autoroute 20 en direction est ;

Nécessite par défaut :

• Fermeture de la voie de desserte de l’autoroute 20 en direction est, à la hauteur de l’autoroute 30 ;

• Fermeture de la bretelle menant de l’autoroute 20 en direction est à l’autoroute 30 en direction est ;

• Fermeture de la bretelle menant de l’autoroute 30 en direction ouest à l’autoroute 20 en direction est.



Des chemins de détour seront mis en place.



En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être reportés ou prolongés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le quebec511.info. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.