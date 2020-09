Les activités sportives et de loisirs effectuent un retour en force à Boucherville

Les adeptes des sports et loisirs seront heureux d’apprendre que les activités offertes par la Ville de Boucherville recommencent cet automne tout en tenant compte du contexte de la COVID-19. Au menu, différents cours comme l’aquaforme ou l’apprentissage de la natation au complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, la pratique du badminton à l’école secondaire De Mortagne ou du tennis au parc Pierre-Laporte et d’autres sports variés proposés à chaque semaine sont accessibles pour le plaisir de ceux qui aiment bouger et demeurer actifs. Tous les détails en ce qui concerne les procédures d’inscription en ligne ou en personne de même que la tarification sont disponibles en consultant la section Programme de loisirs sur le lien boucherville.ca/programmesloisirs.

Toujours dans les activités sportives, d’autres cours figurent au programme de la Ville : l’apnée sportive, le hockey senior, la formule Multisport, la plongée sous-marine, le tennis et la salle d’entraînement. À noter que l’application des principes de distanciation physique et de l’ensemble des recommandations de la Direction de la santé publique et du gouvernement du Québec sera respectée.

Les citoyens qui souhaitent s’inscrire à l’une ou l’autre des activités doivent être comme toujours détenteurs de la carte Accès-Boucherville.

Programmation culturelle

Les activités culturelles occupent une place de choix dans la programmation culturelle de la Ville. La Galerie Jean-Letarte, située au Café centre d’art, accueille déjà l’exposition Échevelures de Susan St-Laurent. La semaine prochaine, la Galerie Vincent-d’Indy rouvrira ses portes après plusieurs mois en présentant les récentes oeuvres du peintre Claude Chartier.

Plusieurs autres activités permettront de se divertir et d’enrichir sa culture au cours des prochains mois puisque le menu sera très diversifié. Voici quelques propositions en ce sens.

Conférence en ligne sur l’architecture russe à Saint-Pétersbourg le 5 octobre.

Soirées d’humour Comico avec des humoristes émergents ou établis les 11 octobre, 23 et 24 novembre au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Conférence offerte en ligne le 19 octobre sur l’évolution de la musique afro-américaine durant les années ’40 et ’50.

Conférence diffusée en direct sur Internet le 26 octobre sur la ville de Berlin, un haut lieu de beauté et d’art.

Concert de Marie Neige Lavigne et son groupe Manela le 29 octobre au centre multifonctionnel.

Conférence en ligne le 2 novembre sur les côtés sombres de la Renaissance en Europe occidentale.

Récital de musique folk et classique avec le chanteur Simon Beaudry et le pianiste virtuose Philippe Prud’homme le 26 novembre au centre multifonctionnel.

Spectacle de Laurence-Anne diffusé en direct sur Internet le 3 décembre.

Conférence en ligne sur l’artiste peintre Marc Chagall le 14 décembre.

La programmation complète se retrouve au boucherville.ca/programmesloisirs, au boucherville.ca/billetterie et au facebook.com/bouchervillevieculturelle.