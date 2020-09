Le cycliste heurté à Contrecœur est décédé

Triste nouvelle en ce mardi matin. Le jeune cycliste heurté ce weekend sur la montée Saint-Roch, à Contrecœur, a succombé à ses blessures.

La victime circulait dans un secteur peu éclairé vers 22 heures samedi et pédalait en direction de Saint-Roch-de-Richelieu. Le jeune homme âgé de 15 à 22 ans, a été heurté par une conductrice dans la quarantaine. Il était inconscient à l’arrivée des secours et il a par la suite été transporté à l’Hôpital Sacré-Cœur-de-Montréal. Dimanche après-midi, il reposait toujours entre la vie et la mort.

Résident de Laval?

Trente-six heures après l’incident, les policiers n’avaient toujours pas réussi à identifier le cycliste. Ce dernier ne portait sur lui aucune preuve d’identité ou de résidence.

« Le jeune homme n’a toujours pas été identifié, a expliqué à La Relève le sergent Jean-Luc Tremblay, porte-parole de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Les démarches d’enquête sont en cours et, dans les dernières heures, nous avons appris qu’il n’a pas survécu à ses blessures. Il est décédé alors il s’agit maintenant d’une enquête du coroner. »

Aucun parent ou proche ne s’est donc manifesté avec des informations qui auraient pu permettre d’en savoir un peu plus sur le garçon et la raison de sa présence dans le secteur.

« Il s’agirait peut-être d’une personne originaire de Laval. Les enquêteurs ont parlé avec différents témoins qui ont croisé le jeune homme dans les heures qui ont précédé l’accident. Il disait qu’il souhaitait retourner à Laval alors ça nous donne une piste à propos du secteur duquel il pourrait provenir. Dans notre secteur, personne n’a été en mesure de nous donner des informations tangibles qui pourraient nous permettre de l’identifier. »

Rappelons que la victime de race noire portait un capuchon noir, des jeans bleu foncé et des souliers Nike. Il mesurait environ 1m80, portait des dreadlocks et deux boucle d’oreilles de style « diamant », ont précisé les policiers.

Les enquêteurs demandent toujours donc la collaboration du public afin de retrouver ses proches. Quiconque détient des informations permettant de l’identifier est invité à appeler la Régie de police au 450-536-3333 ou au 1-888-6748-7000.