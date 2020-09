Fermetures de l’autoroute 20 de nuit pour asphaltage à Sainte-Julie

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux de rapiéçage mécanisé seront réalisés sur l’autoroute 20 en direction ouest, à Sainte-Julie et à Saint-Mathieu-de-Beloeil. Des fermetures complètes de l’autoroute auront lieu de nuit, d’ici au jeudi 17 septembre. Ces travaux occasionneront ainsi la fermeture de l’autoroute 20 en direction ouest de 23 h au lendemain à 5 h, du mardi 8 septembre au jeudi 10 septembre et du lundi 14 septembre au jeudi 17 septembre. Pour le premier tronçon, il y aura fermeture complète de l’autoroute 20 en direction ouest entre les sorties no 109 (Beloeil/rue Saint-Jean-Baptiste/Saint-Mathieu-de-Beloeil) et no 105 (McMasterville/Saint-Basile-le-Grand/Saint-Amable). Pour le deuxième tronçon, il y aura fermeture complète de l’autoroute 20 en direction ouest entre les sorties no 105 (McMasterville/Saint-Basile-le-Grand/Saint-Amable) et no 102 (Sainte-Julie/Saint-Bruno-de-Montarville). Les détours requis seront mis en place sur le chemin de l’Industrie. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté et ce chantier pourrait se prolonger