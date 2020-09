Le Centre d’action bénévole de Boucherville ferme temporairement

Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) sera fermé du 7 au 11 septembre prochain en raison de sa relocalisation à la Maison du bénévolat de Boucherville.

Pendant cette période, tous les services – incluant la popote roulante et l’accompagnement-transport, etc. – seront annulés temporairement. Les systèmes téléphoniques et informatiques seront également hors d’usage. La reprise des activités normales est prévue pour le 14 septembre dans les locaux de la Maison du bénévolat de Boucherville, laquelle est située dans l’ancienne école Marguerite-Bourgeoys.

Comme les mesures de distanciation physique sont toujours en vigueur, les demandes téléphoniques au 450 655-9081 ou par courriel à info@cabboucherville.ca continueront d’être privilégiées. Une ouverture officielle des nouveaux locaux est prévue cet automne.

Rappelons que la Maison du bénévolat de Boucherville réunira quatre organismes sous un même toit, soit les Chevaliers de Colomb, le Comité d’entraide de Boucherville, les Filles d’Isabelle de Boucherville et le CABB. Les organismes partageront différentes ressources (réception, système téléphonique, salles de réunion, etc.) et réaliseront des économies d’échelle importantes quant aux frais d’opération et d’exploitation, et ce, tout en maintenant leur spécificité unique.

«La Maison du bénévolat sera un milieu neutre qui favorise l’anonymat et la confidentialité; deux caractéristiques importantes pour le citoyen ayant besoin d’aide. De nouveaux services seront aussi créés et dévoilés sous peu. Ceux-ci incluent entre autres la mise en place d’une cuisine communautaire, d’une salle d’activités, d’un comptoir de distribution d’aliments pour soutenir les familles dans le besoin ainsi que l’aménagement d’un comptoir de style friperie », a expliqué la directrice générale du CABB et gestionnaire du projet, Christine Sparrow.

Grâce à son réseau de bénévoles, le CABB offre plusieurs services aux Bouchervillois de tous âges vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Les aînés, les familles, les proches aidants et les personnes en convalescence à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une chirurgie sont particulièrement visés. Le CABB recrute également des bénévoles et réalise des jumelages entre les organismes communautaires et les entreprises désireuses de s’impliquer dans la communauté par le biais du bénévolat.