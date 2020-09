Réserver son billet d’autobus avec son téléphone, et pourquoi pas son train ou son bixi!

Depuis le 1er septembre, les usagers du Réseau de transport de la Rive-Sud, donc tous les usagers de Boucherville et de l’agglomération de Longueuil, ne sont plus obligés de faire un détour pour se procurer un billet d’autobus. En quelques clics sur leur téléphone intelligent, ils peuvent maintenant acheter et activer un titre valide pour 120 minutes sur l’ensemble du territoire de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Il suffit ensuite de montrer ce titre au chauffeur, toujours avec le téléphone intelligent, en entrant dans l’autobus. L’initiative se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2020, et les billets devront être validés au plus tard à la fin janvier 2021. Non seulement cette initiative s’adresse-t-elle aux usagers du transport en commun de la Rive-Sud, mais aussi à ceux qui empruntent le réseau de transport de la Société de Montréal également, tout comme les utilisateurs de la Société de transport de Laval et même ceux du réseau de train Exo.

Pour l’instant, le service d’achat électronique n’est offert que pour les autobus, par l’intermédiaire des applications mobiles Chrono et Transit, et non pour le métro ou le train. Depuis la fin du confinement, la demande la plus élevée est sur les réseaux d’autobus selon l’ARTM, car l’achalandage dans les autobus est aujourd’hui à 50 % de ce qu’il était avant le début de la pandémie. Lorsque la mise en place du nouveau système sera complétée, en ouvrant une application mobile comme Chrono de l’ARTM, un usager pourrait, s’il le veut, planifier un déplacement et acheter un billet qui lui permettrait d’emprunter un train de banlieue, puis le métro et finalement un Bixi, par exemple. Autopartage, vélo partage, covoiturage, trottinette électrique, REM : tous les moyens de transport proposés dans la région montréalaise pourraient être rassemblés dans la centrale de mobilité métropolitaine.

La centrale de mobilité métropolitaine devrait être lancée d’ici 2024, mais l’ARTM est en négociations avec le gouvernement pour accélérer sa mise en service. Avant d’en arriver là, l’Autorité doit notamment entreprendre une refonte tarifaire (pour passer de 17 grilles et de 700 titres à l’heure actuelle à une seule grille et une centaine de titres) et adopter un plan stratégique de développement.

Sur la Rive-Sud, au plus fort du confinement, on notait cependant une baisse de plus de 70 % du nombre d’usagers dans les autobus du Réseau de transport de Longueuil. La situation est loin d’être revenue à la normale. La fameuse rentrée scolaire en mode virtuelle, dans les collèges et universités, ainsi que la forte proportion de travailleurs qui demeurent encore à la maison en télétravail influencent de façon substantielle l’achalandage dans les transports en commun. Ce n’est pas un hasard non plus si la direction du Réseau de transport de la Rive-Sud a annoncé, il y a quelques semaines, une nécessaire restructuration qui se traduira cet automne non seulement par une réduction des coûts d’exploitation, mais également par une réduction de services.