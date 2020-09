Le conseil municipal offre plus de 250 visières et masques aux enseignants de Varennes

Dans le contexte d’une rentrée hors de l’ordinaire et avec la volonté de collaborer pour protéger la santé des jeunes et du personnel des écoles, les élus varennois offrent gracieusement une visière et un couvre-visage réutilisable à chaque enseignant du primaire et du secondaire qui œuvre sur le territoire.



« Au cours des dernières semaines, nous avons entendu des craintes au sujet du retour en classe en raison de la pandémie qui perdure. C’est pour cette raison que nous souhaitons faire notre part comme administration municipale », affirme le maire Martin Damphousse, en exprimant son entière confiance à l’égard du personnel scolaire. « Nous savons que tous les employés de chacune des écoles ont travaillé d’arrache-pied pour assurer une rentrée en sécurité et nous les remercions sincèrement ».



Au printemps dernier, la Ville a participé financièrement à la fabrication et à la distribution de visières pour le personnel soignant en compagnie de généreux citoyens bénévoles. Le maire a lui-même livré des milliers d’exemplaires dans différents établissements de santé de la région. De plus, deux grandes ventes de masques ont été organisées à la Maison des aînés avec la collaboration d’une entreprise locale et d’organismes communautaires.



« Ces implications nous ont inspirés à poursuivre notre travail en matière de prévention afin d’assurer la santé des citoyens », conclut le maire Martin Damphousse.



Au cours des prochains jours, du personnel de la Ville ira distribuer le matériel dans les différentes écoles publiques et privées du territoire.