Inauguration du nouveau Skate Plaza à Varennes

Le conseil municipal est fier d’offrir un tout nouveau Skate Plaza aux amateurs de planches à roulettes, de vélo BMX et de trottinette. Il s’agit d’un aménagement des plus modernes au Québec qui a été réalisé par des professionnels qui ont tenu compte des suggestions des utilisateurs.



« Que vous soyez débutants ou expérimentés, vous êtes les bienvenus pour pratiquer votre sport gratuitement sur des modules de haut calibre. Merci encore à celles et ceux qui nous ont fait part de leurs recommandations. Les plans du Skate Plaza et les structures de jeux ont été choisis en fonction de leurs préférences », affirme le maire Martin Damphousse.



Localisé derrière l’école secondaire le Carrefour, à proximité de la Maison des jeunes, ce nouvel emplacement sécuritaire mobilise les amateurs autour d’un sport et aussi d’une culture. Parmi les équipements, on y retrouve entre autres un bol de béton, des rampes, dont une inclinée avec podium ainsi que des glissades et des modules permettant de réaliser des sauts et des figures. Pour les connaisseurs : une quarter pipe avec coping, une mini quarter à quatre faces avec extension et un pump bumb.



« Après la période de pandémie, nous espérons célébrer l’ouverture du Skate Plaza en grand avec les jeunes et leur famille. Entre temps, nous invitons les utilisateurs à suivre les règlements ainsi que les consignes de la Santé publique sur les lieux », conclut le maire Martin Damphousse.