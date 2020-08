3,7 G$ investis pour la mise à niveau des infrastructures scolaires

Le ministère de l’Éducation a procédé récemment au dévoilement de sommes records de 3,7 milliards de dollars investies cette année encore par le gouvernement du Québec pour la mise à niveau des infrastructures scolaires dans la province. La mesure « Ajout d’espace » vise les projets de construction, d’agrandissement et de transformation d’écoles ainsi que l’acquisition de bâtiments par les centres de services scolaires. Cette année, l’enveloppe totale de cette mesure atteindra 1,8 milliard de dollars. Les mesures de maintien d’actifs visent à permettre des travaux de rénovation dans les écoles existantes. Cette année, un total de 1,6 milliard de dollars sera disponible pour les centres de services. En effet, aux sommes minimales de 600 millions de dollars déjà annoncées l’an dernier s’ajoute une somme supplémentaire de 1 milliard de dollars. La mesure « Remplacement d’un bâtiment » vise, quant à elle, la reconstruction d’écoles devenues trop vétustes. Cette année, l’enveloppe totale de cette mesure atteindra 300 millions de dollars. Au total, ces investissements pourraient permettre d’ajouter jusqu’à 31 000 places pour les élèves au préscolaire, au primaire et au secondaire, et ce, partout au Québec.