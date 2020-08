Plus de 300 000 $ alloués aux bibliothèques publiques autonomes dans la circonscription de Verchères

La députée Suzanne Dansereau, se réjouit de l’octroi d’une aide financière de 301 821 $ accordée par la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, aux bibliothèques publiques autonomes (BPA) dans Verchères pour l’année 2020, ce qui correspond à une augmentation de 73 021 $ à l’année dernière.



Les BPA desservent les municipalités de plus de 5 000 habitants. Elles sont soutenues par le ministère de la Culture et des Communications (MCC) afin d’enrichir et de diversifier l’offre documentaire faite aux citoyens, dans l’ensemble des régions du Québec. En bonifiant l’aide qui leur est accordée de 6 M$, soit près de 32 % comparativement à 2019-2020, le gouvernement du Québec souhaite permettre aux bibliothèques publiques autonomes de continuer à offrir des collections de livres et de documents de qualité, qui sauront répondre aux besoins des populations qui les fréquentent. Au total, ce sont près de 25 M$ qui seront alloués aux BPA en 2020-2021, au bénéfice des communautés qu’elles desservent.



« Je me réjouis de cette aide financière additionnelle qui permettra aux BPA de Contrecoeur, Verchères, Varennes, Saint-Amable et Sainte-Julie, de poursuivre leur mission première : celle de rendre la lecture accessible à l’ensemble des citoyens », a mentionné Suzanne Dansereau, députée de Verchères.



« La démocratisation de la culture et du savoir est au cœur des préoccupations du gouvernement du Québec et la mission des bibliothèques publiques y répond parfaitement. Nous sommes engagés à les soutenir afin qu’elles continuent d’offrir aux Québécois un accès à des livres et à des documents de qualité. C’est non seulement les citoyens à la grandeur du Québec qui bénéficieront de cet investissement de 28 M$, mais toute la chaîne du livre, et nous en sommes très fiers », a précisé Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.



Fait saillant :



On estime que près de 85 % de la population québécoise est desservie par une BPA. Cela représente plus de 7 000 000 de Québécois, dans plus de 200 municipalités à travers la province.