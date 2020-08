COVID-19 : les activités des organismes reconnus de la Ville de Boucherville reprennent graduellement

La Ville de Boucherville annonce qu’à partir du 21 septembre prochain, elle procédera, si les orientations gouvernementales sont maintenues, à la réouverture des équipements et bâtiments municipaux ainsi que des locaux loués aux fins d’activités de loisirs afin de permettre la relance des activités des organismes cet automne.

Ainsi, l’ensemble des activités des organismes reconnus, rassemblant 250 personnes ou moins seront autorisées, sous réserve de l’application des principes de distanciation physique et de l’ensemble des recommandations sanitaires mises en place par les autorités de santé publique, à l’exception des activités exclues par les mesures gouvernementales.

En raison du contexte de pandémie qui sévit actuellement, la mise en œuvre du Programme de loisirs est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Les citoyens souhaitant obtenir des renseignements ou participer aux activités régulières ou spéciales des organismes reconnus sont donc invités à consulter régulièrement leurs sites Web et à s’abonner à leurs médias sociaux. Une liste exhaustive des organismes reconnus de la municipalité se trouve au boucherville.ca. Pour les organisations n’ayant pas de site Web dédié, nous vous invitons à les contacter par téléphone ou via leurs médias sociaux.

Mesures sanitaires

La Ville de Boucherville rappelle qu’il est primordial de poursuivre ensemble les efforts de prévention afin de se protéger et de protéger les autres et ainsi éviter un retour en arrière..

Un protocole strict du respect des mesures sanitaires a été élaboré pour les organismes en vue de la tenue de leurs activités et un registre des présences sera imposé afin de retracer tous les contacts possibles advenant le cas d’une contamination à la COVID-19.

Les citoyens sont invités à faire preuve de jugement et à éviter de se présenter à des activités s’ils présentent des symptômes suggérant une potentielle infection à la COVID-19. Restez également à la maison si vous avez été en contact avec quelqu’un ayant été infecté ou si vous êtes revenu de l’étranger au cours des deux dernières semaines.

En terminant, restez à l’affût, puisque les activités de la Ville de Boucherville reprendront sous peu également. De plus amples informations vous seront acheminées dans les prochaines semaines.

Renseignements

boucherville.ca

boucherville.ca/coronavirus

Ligne info-loisirs : 450 449-8640