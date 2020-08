COVID-19 : les jeunes adultes sont invités à se mobiliser

Devant l’augmentation de la transmission de la COVID-19 chez les personnes âgées de 20 à 29 ans, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a lancé un important appel à la mobilisation auprès de la jeunesse québécoise. Les jeunes sont invités à démontrer leur grand pouvoir de mobilisation et à inciter leurs amis à maintenir le respect des consignes sanitaires afin de préserver la santé de leur famille et de leurs proches. La vice-première ministre a expliqué que, malgré leur envie légitime de sortir et de socialiser, les jeunes doivent garder en tête que la situation est encore fragile et ne surtout pas baisser leur garde. Toute personne, notamment un jeune, qui présente des symptômes ou qui a participé à des activités où il est possible que les mesures de prévention n’aient pas toutes été respectées est également invitée à passer un test de dépistage. « Vous avez entre vos mains le pouvoir de protéger vos proches en limitant la transmission de la COVID-19. Si vous avez un quelconque doute, n’attendez pas que la santé publique vous appelle et allez-vous faire tester. Faites-le pour vous, mais aussi pour les gens qui vous sont chers. C’est tous contre un, tous contre la COVID-19 », a-t-elle déclaré.