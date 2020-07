Saint-Amable et Sainte-Julie: 530 000$ pour favoriser les transports efficaces

La député de Verchères Suzanne Dansereau annonçait dernièrement un investissement de plus de 530 000$ accordé à deux villes de la région, soit Saint-Amable et Sainte-Julie. Ces sommes vont servir à la mise en place d’infrastructures de transport favorisant les déplacement efficaces, non polluants, le tout afin d’encourager la mobilité durable.

Du côté de Saint-Amable, l’enveloppe contribuera à mettre en place des mesure d’atténuation de la circulation dans les nouveaux corridors scolaires ainsi qu’à la réalisation d’une piste cyclable utilisable par les piétons. Cette dernière, d’une largeur de 3 mètres, permettra de se connecter à la nouvelle école primaire Le Rocher.

Enfin, du côté de Sainte-Julie, les sommes permettront la création d’un sentier polyvalent dans le parc Jordi-Bonet et d’une piste multifonction entre le rang de la Vallée et le boulevard Armand-Frappier.

Bonne nouvelle pour les cyclistes

Ces initiatives régionales comptent parmi une liste de 140 projets de transport actif qui se sont partagé près de 33 millions de dollars depuis 2019. Les adeptes de vélo de la province profitent grandement de ces différentes annonces puisque ces investissements vont permettre la création de plusieurs pistes cyclables.

« Je suis ravie de l’aide octroyée pour le développement des transports actifs dans notre région, s’est exprimée Mme Dansereau dans la foulée de l’annonce. Cette initiative va en outre permettre de bonifier les choix de transport qui s’offrent aux résidents du comté de Verchères en plus de contribuer à la relance de l’économie locale. »

Le ministre des Transport M. François Bonnardel a pour sa part exprimé sa fierté de voir son gouvernement adopter des mesures concrètes afin de favoriser les modes de transport plus actifs qui auront des retombées positives sur la santé et la qualité de vie des citoyens.

L’aide financière dont vont bénéficier Sainte-Julie et Saint-Amable fait partie des sommes investies dans le Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU).

Ce programme vise en parallèle à réduire l’émission de gaz à effets de serre associé aux déplacement des individus et à assurer la sécurité des cyclistes et piétons. Il bénéficie d’une enveloppe budgétaire totale de 56 millions de dollars et prendra fin le 31 mars 2022.