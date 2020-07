L’assemblée publique de Verchères en bref: Bientôt des modules d’exercice pour adultes

Voici un résumé de certains sujets dont il fut question lors de la dernière séance publique de Verchères. Celle-ci se tenait exceptionnellement via conférence le lundi 6 juillet dernier.

* Lancé en 2018, l’exercice de budget participatif arrive à l’étape de la réalisation du projet retenu, soit l’achat d’un module d’exercice pour adultes. Le contrat de 57 553,56 $ est octroyé à l’entreprise Tessier Récréo-Parc. Celle-ci sera en charge de la réalisation des modules, de leur installation et du drainage. Le budget maximal prévu dans le cadre de l’exercice était de 60 000 $.

« C’est dans les limites que nous nous étions fixés, a expliqué le maire Alexandre Bélisle. Mous sommes bien contents de passer une résolution pour que le projet se réalise le plus rapidement possible. »;

* Les élus ont par ailleurs convenu d’appuyer la MRC de Marguerite-D’Youville sous la forme d’une résolution intitulée Fusion du ministère de l’Économie et de l’Innovation et Investissement Québec.

« C’est une demande de suspension et de révision de la mise en œuvre de cette fusion en Montérégie. Un problème avec cette fusion orchestrée, c’est que le bureau serait situé dans une autre région administrative. Nous, en Montérégie, on trouvait important que le bureau de cette nouvelle instance ait pignon sur rue dans notre région. Ou du moins, qu’on prenne en considération la dynamique de la Communauté métropolitaine de Montréal. »

Dans leur résolution, les élus demandent donc au ministère, comme l’ont fait leurs collègues d’autres municipalités, de maintenir une direction régionale en Montérégie. « Ou, à tout le moins, de respecter les limites du territoire et de tenir compte des limites particulières et des besoins respectifs de chacun des grands secteurs de la CMM, soit l’île de Montréal, Laval, Longueuil, la couronne sud et la couronne nord. Nous transmettrons bien sûr une copie de la résolution à la MRC de Marguerite-D’Youville. »;

* Les conseillers ont également reçu la confirmation de subventions de 38 469,56 $ pour le parc Louis-Saint-Pierre ainsi qu’une subvention du ministère de la Culture de 13 500 $.