Les capsules vitaminées de Debby Favreau

Si l’arrivée de la COVID-19 dans nos vies a pu éteindre l’enthousiasme de certains, d’autres ont au contraire profité de l’occasion pour faire aller leur créativité et rayonner leurs bonnes énergies au bénéfice de tous. C’est le cas de Debby Favreau, une Amablienne pétillante qui a trouvé dans la pandémie un défi à sa mesure.

Debby est une jeune femme incarnée et habitée par plusieurs passions. La chanson, la bouffe, l’écriture de blogues et les saines habitudes de vie pour ne nommer que celles-là. Agente de développement à la Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu, elle a trouvé le moyen de combiner toutes ses passions depuis le début de la pandémie.

Tout ça en utilisant sa connaissance du Web et des réseaux sociaux puisqu’elle est à la fois active sur Instagram et YouTube, site sur lequel vous pouvez visionner ses capsules Debbysitter enregistrées durant la pandémie, tout comme vous pouvez le faire en consultant l’onglet La Maison Branchée du site de l’organisme.

« Au centre de la famille, nous avons dû réajuster un peu notre façon de faire, explique celle qui, en compagnie des membres de son équipe, a voulu donner un peu de répit aux mamans et papas qui devaient travailler à la maison durant la période d’isolement social. On voulait offrir du soutien aux familles et la meilleure façon pour nous d’y arriver, c’était vraiment de façon virtuelle. J’utilise les réseaux depuis longtemps, alors je m’en suis donné à cœur joie. Nous avons donc créé des capsules et beaucoup d’autres choses. »

De bonnes vibrations

À un moment où les contacts étaient limités, l’initiative a permis semble-t-il d’apporter un peu de chaleur humaine et d’humour dans la vie de ceux qui étaient privés de certains services offerts par le centre, que ce soient des jeunes, des parents débordés ou des personnes âgées.

« On sentait que les gens avaient besoin de beaucoup d’amour. Beaucoup ne se portaient pas super-bien, alors les hypersensibles ou ceux qui ont un tempérament artistique, je pense que ça nous a donné le goût d’envoyer de bonnes vibrations. C’est comme si notre capacité à sentir les gens et les énergies négatives nous a donné encore plus le goût de leur donner du positif pour les aider en fait. »

Popote et saines habitudes

Celle qui, à travers ses entrées de blogue, a promu l’importance de saines habitudes et d’une bonne estime de soi a par ailleurs fait une fleur aux familles en rendant disponible gratuitement en ligne le recueil de recettes ponctuées de réflexions personnelles Debby Cuisine.

« Au départ, je ne savais même pas si je voulais le vendre, raconte celle qui a notamment participé à l’émission Atelier Culinaire en compagnie de l’as de la casserole Chuck Hughes et de l’animatrice Anne-Marie Withenshaw. Et finalement, je me suis réveillée un matin et je me suis dit : « Ben non! » J’avais envie de créer une communauté, d’échanger, je veux faire plaisir aux gens et je sens que je sortirai grandie de cette expérience. »

Et encore une fois dans cette initiative, il semble que la pandémie a été un déclencheur pour mener le projet à terme.

« Je travaillais là-dessus depuis deux ans. Quand j’ai réalisé au début de la pandémie qu’il n’y avait plus de farine sur les tablettes d’épicerie, je me suis dit : « les familles sont à la maison en train de cuisiner! » Comme tout le monde devrait avoir droit à une bonne santé, j’ai eu envie d’aider celles qui n’allaient pas super bien. Que ce soit au niveau monétaire ou de la santé mentale. J’ai voulu leur faire un petit cadeau pour la fête des Mères. »

Pour voir les capsules de Debby et de ses collègues ou encore consultez ses recettes, visitez le site de la Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu : www.mfvr.ca