Fermeture du quai de Verchères: Les entrepreneurs en mode créatif

La fermeture du quai fédéral de Verchères a pris bien des citoyens par surprise il y a quelques semaines. Une décision du gouvernement qui est arrivée à un moment névralgique de l’année pour certains entrepreneurs. Heureusement, ceux qui sont particulièrement concernés par la situation ont su se montrer résilients face à cette problématique inhabituelle.

Pour Alain Lavoie du Vignoble Bouche-Art, la situation a demandé son lot d’adaptations. Non seulement en raison de la fermeture du quai, mais également des mesures liées à la COVID-19 que l’artisan de l’île Bouchard va devoir appliquer pour recevoir ses visiteurs.

« Nous sommes en train de nous organiser, explique celui qui devra ouvrir ses portes plus tard qu’à l’habitude, soit à la fin du mois de juillet. Il faut rendre le site sécuritaire au niveau de la distanciation, alors nous avons fait quelques changements. Nous avons agrandi la terrasse notamment. Nous allons aussi devoir choisir la façon dont nous allons procéder pour aller chercher les gens. Il y a une petite base en béton sur laquelle on pourrait s’appuyer. Sinon, il serait possible de procéder près de la descente. Si nous sommes à la bonne hauteur, nous allons faire entrer les gens par l’arrière du bateau à l’aide d’un petit escalier amovible. On va être créatifs! »

Le tourisme local à la rescousse

Le bon côté de la médaille est que, dans les circonstances, beaucoup de résidents des régions avoisinantes ont choisi de passer leurs vacances tout près de la maison. Malgré l’ouverture tardive de la saison, le carnet de réservation pourrait donc bien se remplir.

« Depuis la mi-juin environ, les gens ont commencé à écrire pour réserver des dates, ajoute M. Lavoie. Par contre, nous avons changé un peu la procédure. Par les années passées, j’allais chercher des gens au quai de Verchères, mais aussi du côté de Saint-Sulpice. Cette année, on va se concentrer exclusivement sur Verchères. »

Point d’ancrage

Afin de venir en aide aux entrepreneurs qui utilisent le quai, la Municipalité s’est également mise en mode solution.

« Avec le fédéral et les entreprises qui utilisent le quai de façon régulière, on a cherché à trouver des alternatives, explique le maire Alexandre Bélisle. Il y a le vignoble et les Chaloupes Verchères qui louent des embarcations, mais aussi les agriculteurs, la Société d’économie mixte de la couronne sud (SEMECS) et la Garde côtière auxiliaire canadienne. La solution que nous avons trouvée, c’est un système de quais qui sont ancrés au fond du bassin au lieu d’être accrochés. Les entreprises avec des activités portuaires vont ainsi avoir des espaces réservés. »

Selon M. Bélisle, tout est donc en place afin d’accueillir les visiteurs cet été et leur donner accès au buffet d’activités fluviales offertes dans la région. « Avec le vignoble et les chaloupes, c’est une belle façon de s’approprier notre fleuve. C’est pourquoi il était important de réagir rapidement quand la situation du quai s’est présentée. On invite les gens à venir faire un tour dans notre région d’ailleurs. Nous avons toujours du plaisir à recevoir les visiteurs. »

Rappelons que la Municipalité est actuellement en discussion avec le gouvernement fédéral et les élus espèrent que la responsabilité du quai lui sera confiée une fois les travaux de rénovation terminés.