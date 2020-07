Plusieurs grands pollueurs du Québec se trouvent dans la région

Le bureau d’enquête du Journal de Montréal a publié le 27 juin dernier une compilation des 100 plus grands pollueurs du Québec à partir des données de 2018 et celle-ci a permis de constater que les grands pollueurs n’ont pas diminué leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et que plusieurs d’entre eux se trouvent au cœur de la MRC de Marguerite-D’Youville et dans les environs.

Dans le top 10 de ce palmarès, on remarque en 4e position la multinationale ArcelorMittal produits longs Canada, situé dans le secteur est de Contrecœur (production de fil machine), qui dépasse le million de tonnes de GES, soit 1 032 685, en hausse de 3,34 % par rapport à 2017. À ce sujet, il est important de savoir qu’une voiture qui parcourt 20 000 kilomètres émet environ 4 tonnes de CO2 par année.

En 8e position se trouve Rio Tinto fer et titane – complexe métallurgique (ancien QIT), situé à Sorel-Tracy, soit à l’extérieur de la MRC, mais près de Contrecœur. L’usine produit 799 525 tonnes de GES, mais celles-ci sont toutefois en baisse de 16,77 % par rapport à l’année précédente. En 10e position, on remarque Ciment Québec Inc située à Saint-Basile-le-Grand, avec 687 084 tonnes de gaz à effet de serre, en hausse de 7,69 %. Encore une fois, cette entreprise est à l’extérieur de la MRC, mais près de Sainte-Julie.

À Varennes, on retrouve deux usines dans le top 30 de ce palmarès, soit Dupont (Dow Chemical Canada ULC), dont la production de panneaux isolants en styromousse émet 332 443 tonnes de GES par année, en hausse de 5,74 % (19e position), ainsi que Kronos Canada (pigments de titane) qui produit pour sa part 179 818 tonnes par année, en baisse toutefois de 6,1 %.

ArcelorMittal est une fois de plus présente dans la compilation, cette fois c’est le complexe situé dans l’ouest de Contrecœur, qui assure la production de produits en barres. La multinationale émet à cet endroit 111 978 tonnes de GES, en hausse de 10,93 % par rapport à l’année précédente, ce qui lui vaut le 37e rang.

En 58e place, on remarque Greenfield Global (production d’alcools industriels et d’éthanol de grade carburant) qui génère 62 503 tonnes, mais ce résultat est presque similaire à celui de l’année précédente, soit 0,38 %. Finalement, en 89e place, figure Les poudres métalliques du Québec située à Sorel-Tracy, avec 31 947 tonnes de GES, en baisse toutefois de 10,77 %. L’entreprise est à l’extérieur de la MRC, mais près de Contrecœur. Et en 97e position, ArcelorMittal perce de nouveau le top 100, cette fois avec son usine de Longueuil qui émet 28 531 tonnes, en hausse notable de 39,69 % par rapport à l’année précédente.