URGENCES, ALERTES, ET AVIS IMPORTANTS: Avis d’ébullition généralisé pour 48 h à Sainte-Julie, Varennes et Saint-Amable

Avis d’ébullition généralisé pour 48 h à Sainte-Julie, Varennes et Saint-Amable

À la suite d’un important bris d’aqueduc à Varennes, un avis préventif d’ébullition de l’eau est en vigueur à compter du mercredi 1er juillet 2020 et jusqu’à nouvel ordre, pour une durée minimale de 48 heures.



Les citoyens devront donc faire bouillir l’eau du robinet à gros bouillons pendant une (1) minute avant de la consommer, et ce, jusqu’à nouvel ordre.



Précautions requises :



Durant la période visée par l’avis d’ébullition, il faut utiliser de l’eau bouillie ou embouteillée pour :



boire et préparer des breuvages, biberons et aliments pour bébés;

laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.);

apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.);

fabriquer des glaçons, se brosser les dents et se rincer la bouche.

L’eau du robinet non bouillie pourra être utilisée pour laver la vaisselle à l’eau chaude en vous assurant de bien l’assécher, laver des vêtements et prendre une douche ou un bain. En ce qui concerne les jeunes enfants, il faut s’assurer qu’ils ne consomment pas l’eau du bain ou encore les laver avec une débarbouillette.



Pour plus d’information au sujet des avis d’ébullition, consultez le document préparé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.