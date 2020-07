La violence envers les personnes âgées peut prendre plusieurs formes

Le 15 juin dernier se tenait la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Si toutefois il est plus que nécessaire de souligner cette situation difficile par une journée spéciale, il faut par contre rappeler son importance tout au long de l’année…

« La maltraitance envers les personnes aînées est inacceptable! Il ne faut pas hésiter à en parler », affirme pour sa part la présidente de la FADOQ région Rive-Sud-Suroît, Carmen Cardin, tout en précisant par la même occasion que cette violence peut prendre plusieurs formes. Il peut s’agir de maltraitance psychologique, physique, sexuelle, matérielle ou financière, de négligence ou encore de violation des droits de la personne.

Il faut savoir à ce sujet que la définition de la maltraitance retenue par le Réseau FADOQ est celle qui figure au Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022. « Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée, intentionnel ou non, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée. »

Chacune de ces formes de violence, qui peuvent souvent se conjuguer, a un impact sur les personnes âgées qui en sont victimes et Mme Cardin mentionne qu’il existe de nombreux outils pour aider les hommes et les femmes qui subissent de telles situations.

« Trop d’aînés sont encore victimes de violence, d’exploitation et de fraude. Il faut dénoncer ces comportements criminels. Si vous vivez une situation de maltraitance ou êtes témoin d’une telle situation, appelez et demandez de l’aide », exhorte la présidente qui ajoute que, pour signaler un cas d’abus envers une personne aînée, pour soi-même ou pour quelqu’un d’autre, il suffit de composer sans frais le 1 888 489-ABUS (2287).









Les types de maltraitance





Les différentes situations de maltraitance vécues par une personne aînée peuvent être associées à l’un ou plusieurs des sept types suivants :

Maltraitance psychologique

Gestes, paroles ou attitudes qui portent atteinte au bien-être ou à l’intégrité psychologique de la personne aînée. Exemples : manipuler, humilier, insulter, dénigrer, surveiller à outrance, etc.

Maltraitance physique

Gestes ou actions inappropriés, ou absence d’action appropriée, qui portent atteinte au bien-être ou à l’intégrité physique de la personne aînée. Exemples : bousculer, frapper, alimenter avec force, etc.

Maltraitance sexuelle

Gestes, actions, paroles ou attitudes à connotation sexuelle non consentis, qui portent atteinte au bien-être, à l’intégrité ou à l’identité sexuelle de la personne aînée. Exemples : avoir des attitudes ou des propos suggestifs, faire des agressions à caractère sexuel (attouchements non désirés, relation sexuelle non consentie), priver d’intimité, etc.

Maltraitance matérielle ou financière

Obtention ou utilisation frauduleuse, illégale, non autorisée ou malhonnête des biens ou des documents légaux de la personne aînée ou absence d’information ou désinformation financière ou légale. Exemples : faire des pressions pour modifier un testament, réaliser des transactions bancaires sans consentement, usurper l’identité, etc.

Maltraitance organisationnelle

Toute situation préjudiciable créée ou tolérée par les procédures d’organisations privées, publiques ou communautaires responsables d’offrir des soins ou des services de tous types, qui compromet l’exercice des droits et des libertés de la personne aînée. Exemples : offrir des services inadaptés aux besoins, avoir du personnel mal formé, etc.

Âgisme

Discrimination en raison de l’âge de la personne aînée, se traduisant par des attitudes hostiles ou négatives, par des gestes préjudiciables ou par de l’exclusion sociale. Exemples : avoir des préjugés, infantiliser, etc.

Violation des droits

Toute atteinte aux droits et libertés de la personne aînée, tant sur le plan individuel que social. Exemples : imposer un traitement médical, omettre d’informer ou mal informer la personne sur ses droits, refuser de reconnaître les capacités de la personne, etc. (Source : Gouvernement du Québec – Maltraitance envers les aînés)