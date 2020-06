Seulement 6 nouveaux cas de Covid-19 entre le 15 et le 22 juin dans la MRC

La courbe des cas confirmés dans la région continue de s’aplanir de façon marquée et les statistiques présentées par la Direction de la santé publique de la Montérégie (DSPM) font état de seulement 6 cas dans la MRC de Marguerite-D’Youville (qui comprend les municipalités de Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères, soit une population de plus de 77 500 citoyens) au cours de la période de 7 jours comprise entre le 15 et le 22 juin.

Les statistiques encourageantes observées dans la région s’accumulent et il en va de même pour l’ensemble de la Montérégie, car on dénombre 170 nouveaux cas sur une population de près de 1,5 million de personnes pour la même période du 15 au 22 juin. On compte 7 765 cas depuis le début de la pandémie, dont 5 828 cas rétablis (75 % du total, alors que la moyenne du Québec est de 43 %) et 561 décès jusqu’à présent, soit 7 % du total des cas, alors que ce pourcentage est à 10 % à l’échelle provinciale.

Dans la MRC de Marguerite-D’Youville, la DSPM mentionne qu’il y a 145 cas à Sainte-Julie, 102 à Varennes, 72 à Saint-Amable, 28 à Verchères et 22 à Contrecœur, alors que l’organisme de santé publique mentionne simplement qu’il y a moins de 5 cas sur le territoire de Calixa-Lavallée.

Ces tendances à la baisse s’observent également pour l’ensemble du Québec car aucun décès n’a été enregistré le lundi 22 juin dernier, ce qui ne s’était pas vu depuis le début de la pandémie. Les données sur l’évolution de la COVID-19 faisaient alors état de 69 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 54 835. Durant cette même période, le nombre d’hospitalisations a diminué de 1 pour atteindre un cumul de 520. Parmi celles-ci, 57 se trouvaient aux soins intensifs, soit une diminution de 4.