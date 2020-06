Pierre Lavoie de passage à Sainte-Julie dans le cadre du 1 000 000 de KM Ensemble

La mairesse de Sainte-Julie Suzanne Roy a accueilli Pierre Lavoie dimanche dernier lors de son passage dans la ville dans le cadre de l’événement 1 000 000 de KM Ensemble, organisé par le Grand défi Pierre Lavoie.



Pour l’occasion, Pierre Lavoie a quitté le Saguenay–Lac-Saint-Jean vendredi et a parcouru quelques villes avant d’arrêter à Sainte-Julie dimanche matin, en route vers Montréal. Lors de son arrêt à Sainte-Julie, il était accompagné d’Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome Missisquoi, de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, ministre responsable de la région de Lanaudière et député de Terrebonne, de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, de Guy Carbonneau, athlète professionnel et représentant des Canadiens de Montréal ainsi que de Jasmin Savard, directeur général de l’Union des municipalités du Québec. La mairesse a profité de l’occasion pour souligner la contribution de Pierre Lavoie au mouvement des saines habitudes de vie et l’a invité à signer le Livre d’or de la municipalité en compagnie des autres invités.



« Nous souhaitons féliciter Pierre Lavoie pour son travail acharné depuis plusieurs années à la création d’une culture en santé préventive au Québec, à la promotion des saines habitudes de vie et à son aide à développer le mouvement de mise en forme et de lutte contre l’obésité », a souligné Suzanne Roy lors de l’événement.



Les citoyens de Sainte-Julie ont également participé en grand nombre au 1 000 000 de KM Ensemble en téléchargeant l’application et en notant leurs kilomètres parcourus pendant la fin de semaine, que ce soit à la marche, à la course ou en vélo. Plus de 8 300 km ont ainsi été parcourus par les citoyens membres de l’équipe de la Ville de Sainte-Julie, qui ont contribué avec enthousiasme aux 2 057 136 km amassés sur l’application de l’événement.



« Les bienfaits de l’activité physique sont bien connus et la Ville de Sainte-Julie en fait la promotion depuis plusieurs années. Je remercie toutes les Julievilloises et tous les Julievillois qui se sont joints à nous la fin de semaine dernière et qui ont contribué à ce mouvement de mise en forme collectif », a conclu la mairesse.