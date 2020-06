Un centre commercial s’installe à Contrecœur

Alors que la Ville demeure en attente de nouveaux développements dans le dossier de l’expansion des installations du Port de Montréal à Contrecœur, certains entrepreneurs semblent prêts à miser sur un éventuel boom économique de la région.

C’est le cas du développeur de centres commerciaux de quartier Forum qui va de l’avant avec le projet Marché Contrecœur. Situé à l’angle des rues Saint-Antoine et des Patriotes et en bordure de l’autoroute 30, le futur centre devrait compter une épicerie ainsi que des succursales des chaînes de restauration Eggspress et A&W ainsi qu’une lunetterie Opto-Réseau. Selon les informations disponibles sur le site de l’entreprise, cinq autres locaux seraient toujours disponibles pour les commerçants intéressés.

« [Le Marché Contrecœur] est en voie de devenir un endroit exceptionnel pour mener des affaires, prédit-on sur le site de Forum. Un grand projet est en cours pour étendre le Port de Montréal vers Contrecœur dans le but d’en faire une plaque tournante du transport régional et international. »

Vers un accroissement de la population?

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle a reçu un accueil plutôt partagé, voire tiède, plusieurs citoyens déplorant l’impact de ce nouveau joueur sur les commerces locaux ainsi que le déboisement du secteur qui devrait l’accueillir.

Malgré tout, Forum entrevoit un potentiel intéressant dans ce nouveau projet qui représenterait, selon les données inscrites à leur site, un potentiel de 16 000 véhicules quotidiennement. L’entreprise, qui a également investi dans le Centre Sorel et la Place Desormeaux de Longueuil, relaie de plus une projection prédisant que la population de la ville pourrait augmenter de 4,3% au cours des deux prochaines années.

Toujours selon les informations relayées par Forum, le revenu familial moyen des ménages de Contrecœur, 81 000 $, serait au-dessus de la moyenne québécoise.

La construction du Marché Contrecœur devrait débuter en juillet.