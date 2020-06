Le taux d’endettement de la Ville de Sainte-Julie est inférieur à 2 %

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue à huis clos le mardi 9 juin dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie, alors que la rencontre a été diffusée en direct sur la page Facebook de la Municipalité.

• La mairesse, Suzanne Roy, a présenté les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier 2019, qui sont également diffusés sur le site Web de la Ville. Parmi les faits saillants, on remarque que le conseil municipal a maintenu un taux d’endettement inférieur à 2 % et qu’il demeure parmi les plus bas dans sa catégorie de population, soit 30 000 citoyens. Mme Roy a souligné que les efforts de rationalisation ont permis de contrôler la dette, tout en améliorant les infrastructures et services. Elle a ajouté également que le ratio des charges nettes par habitant demeure inférieur à celui d’autres villes comparables.

• En raison de la pandémie, le conseil avait adopté une résolution en mars dernier voulant que les versements de taxes étaient maintenus, mais qu’aucun intérêt ou pénalité ne serait appliqué pour ceux qui ne paieraient pas leurs taxes aux dates requises. Cette mesure, valide autant pour les citoyens que pour les entreprises, était en vigueur jusqu’au 30 juin. Lors de la séance du 9 juin, les élus ont prolongé cette mesure jusqu’au 31 août. Par contre, la mairesse a invité tout de même les citoyens qui n’ont toujours pas payé de commencer à le faire graduellement pour éviter de devoir débourser un trop gros montant le 31 août prochain.

Transfert de 4,7 M$

• Le conseil a accepté de transférer un montant de 4 738 000 $ de l’excédent de fonctionnement non affecté dans les réserves suivantes : immobilisations 1 750 000 $; pavage 1 200 000 $; rachat de la dette 500 000 $; transport en commun 500 000 $; élections 50 000 $; éventualités 88 000 $; nettoyage de l’étang no 5, 650 000 $.

• La Ville a accordé le contrat concernant les travaux de réhabilitation de conduites d’égout sanitaire sans tranchée avec cure aux rayons ultraviolets à la compagnie Services d’Égout Capital pour 1 043 137,51 $, toutes taxes comprises, incluant une provision de 7 %.

• Les élus ont attribué le contrat concernant l’achat et la livraison d’un véhicule électrique à hayon à l’entreprise Deschamps Chevrolet Buick Cadillac GMC pour 41 057,80 $, toutes taxes comprises, et a autorisé une dépense de 2 000 $ pour le lettrage et de 1 000 $ pour l’installation d’un gyrophare sur le toit.

• Le conseil a adopté lors de cette assemblée des règlements pour modifier : le Règlement de zonage 1101 afin d’autoriser, à la grille des usages et des normes de la zone C-308, la classe d’usage multifamiliale H5 (9 logements et plus) ainsi que les normes afférentes à cette classe d’usage (premier projet de règlement); le Règlement 1149 sur la tarification des différents services municipaux; la division du territoire de la Ville de Sainte-Julie en huit districts électoraux et répartir différemment certains d’entre eux en raison de la hausse de la population dans plusieurs quartiers.

• Finalement, les travaux publics ont repris leur rythme habituel au cours des dernières semaines puisqu’il y a plusieurs chantiers en cours sur le territoire afin d’améliorer les infrastructures. La mairesse a indiqué que le beau temps des dernières semaines a été bénéfique car le tout se déroule rondement. Il y a quelques jours, la Ville a entrepris la réfection de la rue Principale entre Sainte-Julie et Saint-Amable. Il s’agit de travaux qui s’étendront sur une longue période, c’est-à-dire jusqu’à l’automne, mais qui sont nécessaires en raison de la dégradation de cette route. (Mention de source : Ville de Sainte-Julie)

Du 19 au 21 juin, on bouge à Sainte-Julie!

Du 19 au 21 juin prochains, la Ville de Sainte-Julie participera à l’événement virtuel du Grand défi Pierre Lavoie : 1 000 000 de km ensemble. La population est invitée à marcher, courir ou pédaler dans les rues afin d’accumuler le plus de kilomètres possible. Peu importe votre condition physique et la distance parcourue, il est possible de bouger avec tout le monde. Les participants peuvent également profiter de cet événement pour découvrir le Parcours Énergie, qui propose des trajets dans les différents quartiers de la ville. Téléchargez dès maintenant l’application 1 000 000 km ensemble disponible gratuitement dans l’App Store ou le Google Play et inscrivez-vous dans l’équipe de la Ville de Sainte-Julie. Des prix seront offerts parmi tous les citoyens qui se seront inscrits dans l’équipe et qui feront des kilomètres lors de cet événement. (Mention de source : Ville de Sainte-Julie)