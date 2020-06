64e groupe Scout Saint-Amable: Toujours prêt, même en temps de crise

Malgré l’incertitude, les jeunes qui font partie du 64e groupe Scout Saint-Amable ont de quoi s’occuper doigts et méninges cet été. Tout ça grâce à la vaillance des organisateurs qui ont su faire preuve d’une débrouillardise tout à fait exemplaire dans les circonstances.

Présidente du groupe, Estelle Bilodeau a de bonnes raisons d’être attachée à ce mouvement qui, fondé en 1981, fêtera ses 40 ans l’an prochain.

« J’ai deux garçons qui en font partie, dont un qui est autiste, nous explique-t-elle. Avec lui, nous avons essayé tous les sports d’équipe imaginables, mais on s’est rendu compte que ça ne marchait pas. Quand nous avons décidé de l’inscrire chez les scouts, nous avons eu une révélation! »

Mme Bilodeau vante notamment l’approche éducative du mouvement scout qui, selon elle, diffère de certaines méthodes scolaires. Un plus quand on a des enfants qui ont des besoins particuliers.

« On ne va pas mettre un collant rouge dans le cahier d’un jeune en guise de punition, croit Estelle. L’approche est différente, en ce sens qu’on part de l’enfant lui-même, de ce qu’il est pour le faire évoluer avec ses forces et ses faiblesses à lui. L’approche individualisée et adaptée à la progression de l’enfant apporte une autre dimension. À l’école, il faut davantage se conformer, alors c’est plus difficile pour un enfant qui a un trouble du spectre de l’autisme (TSA). »

Scoutisme à la maison

Malgré la situation actuelle, l’organisation du 64 groupe Scout Saint-Amable semble avoir trouvé un bon équilibre entre les activités virtuelles et le désir de ses membres de passer un moment en plein air avec les copains de la troupe.

« Dès le mois de mars, il y a des choses qui ont été mises en place, explique Estelle. Nous avons pris le virage Internet en organisant des réunions en ligne. Nous avons également continué de leur enseigner des techniques, que ce soit pour construire un abri ou pour faire un feu. L’association des scouts du district a aussi créé ce que nous appelons Scoutisme à la maison. C’est une page Facebook sur laquelle il y a une panoplie d’activités et de rencontres virtuelles possibles. Ça permet aux jeunes de discuter avec des scouts d’autres régions et d’être plus proches des autres groupes que jamais auparavant. »

Pour ceux qui ont besoin de se dégourdir, des activités extérieures sont également au programme pour certains. « Nos Aventuriers, ceux qui ont de 12 à 17 ans, vont quand même faire leur camp d’été. Habituellement, ils sont réunis, mais cette fois ils vont devoir le faire de façon virtuelle en montant une tente dans leur cours, en organisant un pique-nique… Ils vont par la suite se retrouver sur Zoom avec d’autres jeunes de leur unité. Ça va être différent! »

Du soutien de la Municipalité

Côté financement, il semble que les administrateurs du groupe ont su se montrer prévoyants. Ayant amassé des sous leur de leur campagne l’an dernier, ils ont été en mesure de rembourser les familles qui n’ont pu bénéficier des activités qui ont dû être annulées en raison de la crise.

Espérant un retour à la normale d’ici la prochaine saison, le 64e groupe Scout de Saint-Amable est, comme plusieurs, en attente de nouvelles indications de la part non seulement du gouvernement du Québec, mais également de la direction du mouvement qui a aussi son mot à dire. Selon Estelle Bilodeau, il faudra peut-être attendre au mois d’août avant de savoir comment s’annonce la suite des choses.

« Heureusement, nous avons un beau partenariat avec Saint-Amable, admet cette dernière. La Ville est prête à nous soutenir et à nous offrir de l’aide pour passer à travers la crise. »

Pour plus d’informations sur les activités du 64e groupe Scout Saint-Amable, cliquez ici.