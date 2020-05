Libéraux et conservateurs jouent les pique-assiettes, estime le Bloc

28En cette pandémie de COVID19, alors que les PME, les organismes, les étudiantes et étudiants, les aînées et aînés crient «à l’aide», voilà que le parti libéral du Canada (PLC) et le parti conservateur du Canada (PCC), qui engrangent des millions en prévision de la prochaine élection, demandent à se prévaloir de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), qui avait été conçue pour éviter des mises à pied de personnel et des faillites d’entreprises.

Le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, à l’instar de ses collègues du Bloc Québécois, dénonce vivement cette attitude de profiteurs quelque peu hypocrite, selon lui, alors que les conservateurs ont mis un terme au financement public des partis politiques fédéraux et que les libéraux, manquant une nouvelle fois à leur parole, ont refusé de le réinstituer. «Or, les voilà qui pigent allègrement dans les fonds publics pour ne pas avoir à toucher au trésor de guerre qu’ils ont constitué en prévision de la prochaine élection. C’est tout simplement scandaleux! Cet argent doit revenir à celles et ceux qui en ont réellement besoin, pas aux millionnaires de la politique pour financer leur prochaine campagne électorale!», de tonner M. Bergeron.

«Il est vrai que le financement des partis politiques ne constitue pas une priorité pour les gens durant cette période de pandémie et on peut les comprendre; il apparaît beaucoup plus important de s’assurer que les Québécoises et Québécois, particulièrement nos aînés, puissent passer à travers la crise et de relancer notre économie locale en soutenant activement nos entreprises durement éprouvées, que de renflouer les coffres des partis politiques à même les fonds publics», de conclure Stéphane Bergeron.