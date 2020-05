Les jeux d’eau ouverts pendant la canicule à Sainte-Julie

En raison de la canicule, les jeux d’eau du parc Joseph-Véronneau (620, rue Charles-De Gaulle) et du parc du Moulin (1480, rue du Moulin) sont maintenant accessibles. Nous devrons par contre les refermer lorsque la canicule sera terminée.

Pour se conformer aux directives de la santé publique, les citoyens doivent respecter la distanciation de 2 mètres en tout temps et éviter les attroupements. Aucune toilette ne sera accessible.

Dès que nos équipes auront nettoyé et purgé les conduits et les buses, les jeux d’eau du parc N.-P.-Lapierre seront aussi accessibles.

Nous rappelons qu’un avertissement de chaleur extrême est en cours et les températures resteront élevées dans les prochains jours. Il est suggéré de boire beaucoup d’eau, de limiter votre exposition à la chaleur, de réduire vos efforts physiques et de vous rafraîchir le plus souvent possible. Essayez de passer 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais, idéalement climatisé et prenez au moins une douche ou un bain frais par jour, ou rafraîchissez souvent votre peau avec une serviette mouillée. Donnez des nouvelles à vos proches et n’hésitez pas à demander de l’aide à votre entourage.