L’hôtel de ville de Sainte-Julie, la bibliothèque et différents services ouvriront dans les prochains jours

La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’annoncer que plusieurs de ses services reprendront à compter des prochains jours à la suite des différentes annonces gouvernementales et avec l’autorisation de la Direction de la santé publique.

« Nous sommes heureux d’ouvrir l’hôtel de ville, la bibliothèque, le parc à chiens et le skatepark et de permettre aux Julievilloises et Julievillois d’utiliser ces services. Par contre, je leur rappelle de bien suivre les règles et de porter le couvre-visage pour s’assurer que tous soient en sécurité et que le déconfinement se déroule bien », a précisé la mairesse de Sainte-Julie Suzanne Roy.

Hôtel de ville

À compter du 25 mai, l’hôtel de ville sera ouvert sur rendez-vous. Les citoyens qui ont besoin d’un service en personne devront contacter la Ville par téléphone au 450 922-7111 ou par courriel à clientele@ville.sainte-julie.qc.ca pour prendre rendez-vous avant de se déplacer. Lorsque le rendez-vous sera pris, ils devront se présenter à la porte principale de l’hôtel de ville et signifier leur présence à l’intercom installé à cet effet dans le portique. De plus, des mesures de sécurité strictes ont été mises en place comme le lavage des mains obligatoire et l’installation de Plexiglas aux comptoirs des services. Les services en ligne, par téléphone et par courriel sont toujours à privilégier pour limiter les déplacements non essentiels.

Bibliothèque municipale

Dès le 29 mai, la bibliothèque municipale ouvrira ses portes aux usagers pour le prêt de documents et le retour de ces derniers. Il ne sera par contre pas possible de circuler dans les différentes sections de la bibliothèque : seul le comptoir du prêt sera accessible. Quant aux retours, ils seront possibles dans un bac identifié à l’intérieur ou dans la chute à livres. Tous les détails seront précisés sur le site Web de la Ville dans les prochains jours.

Parc à chiens

Les utilisateurs du parc à chiens seront heureux d’apprendre que le parc à chien ouvrira dans les prochaines heures. Certaines règles devront être suivies comme le respect de la distanciation et le port du couvre-visage qui est fortement recommandé. Un maximum de 10 personnes provenant de 3 familles différentes pourra se trouver dans le grand parc et un maximum de 5 personnes provenant de 3 familles différentes pourra se trouver dans le petit parc.

Skateparc

Les amateurs de planche à roulettes pourront fréquenter le skateparc dans les prochaines heures. La distanciation sociale devra être respectée, les contacts avec les autres réduits au minimum et le port du couvre-visage sera fortement recommandé. Un maximum de 10 personnes pourra le fréquenter à la fois.

Finalement, la Ville de Sainte-Julie rappelle que les camps de jour seront offerts cet été à compter du 29 juin. Les inscriptions se dérouleront le 1er juin dès 18 h en ligne au ville.sainte-julie.qc.ca ou par téléphone au 450 922-7122. La carte-loisirs est obligatoire et l’inscription est réservée aux citoyens de Sainte-Julie.