COVID-19 : la Ville de Boucherville met ses drapeaux en berne

Les drapeaux situés en face de l’hôtel de ville de Boucherville seront mis en berne le lundi 25 mai afin de rendre hommage aux victimes du coronavirus et d’exprimer le soutien de la municipalité au personnel soignant.

« Nous vivons depuis plusieurs semaines une situation très difficile en cette période de pandémie où nous comptons des pertes de vies humaines partout dans le monde et malheureusement, à Boucherville également. Au nom de tous les membres du conseil municipal et en mon nom personnel, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances aux familles ainsi qu’aux proches de toutes les victimes de la COVID-19. Nos pensées vous accompagnent dans ces moments éprouvants. Personne n’est à l’abri de ce virus, mais ensemble, protégeons notre collectivité en respectant les consignes sanitaires gouvernementales et traversons solidairement cette dure épreuve. Aussi, nous tenons à exprimer notre immense reconnaissance à tout le personnel soignant qui jour après jour risque sa vie pour venir en aide à autrui », mentionne le maire de Boucherville,

Jean Martel.

À cet effet, le conseil municipal observera une minute de silence lors de l’ouverture de la séance publique du 25 mai à 20 heures. La population est également invitée à observer ce moment de silence pour manifester son soutien aux personnes touchées.