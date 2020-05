COVID-19 : aide financière: la Ville de Boucherville veut accompagner les PME

La Ville de Boucherville a mis en place un service d’accompagnement pour les entreprises commerciales, les travailleurs autonomes ainsi que les coopératives et les organismes d’économie sociale de son territoire afin de leur permettre de prendre connaissance des différentes mesures de soutien financier qui pourraient s’appliquer à leur situation respective.

La période que nous vivons actuellement est sans précédent. Celle-ci pourrait avoir des conséquences économiques pour plusieurs entreprises bouchervilloises. Afin d’aider celles-ci, différents programmes de soutien financier sont offerts par les gouvernements du Québec et du Canada. Dans le but d’identifier quel programme s’adresse à elles et la meilleure façon de procéder pour effectuer une demande d’aide, les entreprises peuvent contacter la Direction de l’urbanisme et de l’environnement au 450 449-8100, poste 8128 ou encore communiquer avec nous par courriel à l’adresse suivante: entreprises.reglementation@boucherville.ca

Pour les entreprises manufacturières ou industrielles, vous êtes invités à communiquer directement avec Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) pour obtenir de l’information ou de l’accompagnement relativement aux programmes qui s’offrent à vous.

En terminant, que vous soyez issus du secteur commercial ou industriel, consultez le site Web de DEL au delagglo.ca pour connaître toutes les modalités associées aux différentes mesures d’aide.

Pour être informés des dernières mises à jour quant à l’évolution de la situation à Boucherville en lien avec la COVID-19, rendez-vous au boucherville.ca/coronavirus.