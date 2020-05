Des tablettes pour les aînés de Saint-Amable

Comme nous avons pu le constater depuis le début de la crise, les plus petits et simples gestes peuvent parfois faire une grande différence. Les élus de Saint-Amable espèrent que ce sera le cas une fois de plus avec leur nouvelle initiative. Leur projet? Mettre des tablettes à la disposition des aînés confinés.

Le conseil municipal a en effet approuvé il y a quelques jours la proposition du conseiller Robert Gagnon. Ce dernier a par la suite procédé à la remise d’une paire de tablettes dans deux résidences locales. Un geste qui, depuis, permet aux résidents de pouvoir échanger avec leurs proches via l’application Zoom. Une opportunité bien accueillie par certains en cette période où les liens avec l’extérieur sont aussi nécessaires qu’ils sont limités.

L’idée lui est venue à Pâques alors qu’il accompagnait une employée de la Ville qui, déguisée en lapin, distribuait les chocolats aux aînés. Tout ça en respectant les règles de la distanciation sociale, bien entendu…

« J’ai été frappé par deux messieurs qui étaient seuls sur leur balcon, explique Robert Gagnon qui a alors pris un peu plus la mesure de l’isolement dont souffrent certaines personnes âgées. L’un d’entre eux est devenu très émotif. Il avait la gorge nouée et il nous a remerciés à plusieurs reprises. On voyait qu’il était très touché. »

Une technologie à apprivoiser

En contact régulier par l’entremise des tablettes avec sa grand-maman qui a 98 ans et qui habite un centre de Saint-Georges-de-Beauce, Robert Gagnon a eu l’idée de permettre aux aînés des résidences de sa municipalité d’avoir accès à cette même technologie.

« Je jase avec elle de deux à trois fois par semaine, nous confie le conseiller. Nos échanges peuvent durer de 10 à 15 minutes. Je vois qu’elle est super heureuse. C’est pour cette raison que j’ai proposé au conseil d’acheter des tablettes pour nos aînés. Ça a commencé comme ça. »

Si ces vénérables citoyens n’ont pas tous la même connaissance des technologies modernes, le personnel est là pour les aider à se familiariser avec ces nouveaux outils.

« J’ai parlé avec une dame qui m’a dit qu’ils étaient déjà quelques-uns à utiliser les tablettes et qu’ils aimaient ça. Ça leur permet de voir leurs familles et tout. Certains sont plus craintifs, ils ont peur que ça leur coûte quelque chose, mais le personnel est là pour les inciter à utiliser les tablettes qui sont mises à leur disposition. »

Par ce geste, les membres du conseil municipal espèrent ainsi pouvoir contribuer à sortir les aînés de la région de leur isolement. « Malgré le déconfinement, il y a encore des gens qui ont peur de sortir. D’autres ont des familles plus éloignées. On espère que les tablettes vont contribuer à combler le manque. »