Les brèves de La Relève

Au moins 69 patients et employés de l’Hôpital Charles-Le Moyne infectés par la COVID-19

Le 12 mai dernier, Radio-Canada a appris que le virus s’est propagé à l’extérieur des unités réservées aux patients atteints de la COVID-19 à l’Hôpital Charles-Le Moyne, à Longueuil. Dans le reportage, on indique que deux unités sont touchées et les admissions ont été suspendues le temps que la situation se rétablisse. Bien que la direction affirmait que les chirurgies pouvaient être réalisées comme prévu, des sources internes faisaient savoir que plusieurs salles de chirurgies ne sont plus fonctionnelles et les listes d’attente s’allongent en dehors des urgences et semi-urgences. Pas moins de 37 patients infectés ont été transférés dans une unité réservée aux patients contaminés par la COVID-19 dans l’hôpital. De plus, on précise que des dépistages ont permis de détecter 32 employés positifs qu’on a placés en isolement, alors que d’autres dépistages sont en cours. Toujours à Longueuil, l’hôpital Pierre-Boucher, a lui aussi connu une éclosion de cas en dehors des unités spécialisées, au début du mois de mai.

Reprise de certaines activités sportives, de loisir et de plein air dès le 20 mai

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) peut procéder à une réouverture partielle et progressive de ses territoires et de ses activités à partir du 20 mai. Le retour à la nature devra se faire dans le respect des consignes de santé publique afin que tous puissent profiter du plein air dans un environnement sécuritaire. Les autorités de santé publique ont donné leur feu vert à une reprise partielle des activités dans les parcs nationaux et les réserves fauniques, dont le parc national du Mont-Saint-Bruno et celui des Îles-de-Boucherville. La première phase de réouverture consiste à offrir aux visiteurs un accès aux sentiers. Trois éléments majeurs sont à retenir pour cette étape : l’achat du droit d’accès devra obligatoirement se faire en ligne pour favoriser la distanciation. L’argent comptant ne sera pas accepté. Seules les activités de randonnée, de vélo et de pêche à la journée seront autorisées dans un premier temps. Un élargissement de l’offre (camping, chalets, location d’équipement, activités découvertes, etc.) devra attendre un signal positif de la santé publique. Aucun bâtiment de services ne sera accessible, incluant les salles de toilette. Les territoires et les sentiers seront rendus accessibles sur la base des calendriers d’ouverture habituels et des conditions dictées par mère Nature. Les informations sur l’offre disponible seront mises à jour sur le site Web de la Sépaq.

Drapeau du Québec mis en berne à la mémoire des victimes de la pandémie

À la demande du premier ministre du Québec, François Legault, le drapeau du Québec a été mis en berne sur la tour centrale de l’hôtel du Parlement, le mercredi 13 mai, de l’aube au crépuscule, à la mémoire des victimes de la pandémie de la COVID-19. Le président de l’Assemblée nationale du Québec, François Paradis, a tenu à exprimer, au nom de tous les parlementaires, ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. Les drapeaux ont également été mis en berne dans les différentes municipalités de la MRC.

Reprise progressive des activités de consigne dès le 18 mai

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, RECYC-QUÉBEC, les détaillants, les dépanneurs et les brasseurs se sont entendus sur un plan de reprise progressive des activités de consigne. Il a été convenu de permettre la reprise des contenants consignés à l’extérieur, et ce, dans le respect des règles de distanciation physique. Bien que diverses activités de reprise des contenants aient déjà débuté, les nouvelles modalités de récupération des contenants consignés sur lesquelles les parties se sont entendues entreront pleinement en vigueur dans la semaine du 18 mai. Les nouvelles mesures seront communiquées par RECYC-QUÉBEC au cours des prochains jours et les citoyens seront invités à contribuer à l’effort de récupération et à prendre des précautions afin que la reprise des opérations chez les détaillants puisse s’effectuer de façon sécuritaire pour tous. Au besoin, ces moyens pourront être réévalués et ajustés au cours des deux semaines suivant leur mise en place.