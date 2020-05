Un véritable succès pour la formule « virtuelle » du Gala des mérites du Cégep de Sorel-Tracy

C’est par l’entremise d’une diffusion en direct sur la page Facebook du Collège qu’a eu lieu la 32e édition du Gala des mérites le 8 mai dernier. Chapeautée par la Fondation et le Cégep de Sorel-Tracy, cette édition virtuelle a permis de réunir plus d’une cinquantaine d’étudiants méritants sans compter les amis, la famille et des membres du personnel du Collège. Un beau moment de solidarité en cette période d’incertitude et de distanciation sociale !

Animé par Jacques Gauthier, conseiller à la vie étudiante, l’évènement a été ponctué par les interventions de la directrice générale du Cégep, madame Stéphanie Desmarais, de la vice-présidente du conseil d’administration du Collège, madame Patricia Salvas, de la directrice de la Fondation, madame Myriam Arpin ainsi que du député de Richelieu et adjoint parlementaire au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, monsieur Jean-Bernard Émond.

Grâce à la générosité des donateurs de la Fondation, l’évènement a dans les faits récompensé 56 étudiantes et étudiants qui se sont partagé 25 prix et bourses d’une valeur totale de 24 950 $.

Parmi les lauréats en lice, Laurie Dauplaise s’est particulièrement illustrée. Récipiendaire de la Bourse d’excellence du dossier scolaire et de la Bourse Rio Tinto Fer et Titane, cette étudiante a démontré un grand dévouement auprès de ses pairs au sein de son programme en Sciences de la nature. Leadeuse incontestée du Collectif 21, le comité étudiant en environnement et développement durable, Laurie s’implique dans la collectivité, notamment auprès des ainés en perte d’autonomie.

Se démarquant à son tour, Molly Tremblay-Lavallée a reçu quant à elle la Bourse de l’Association des cadres du Cégep de Sorel-Tracy décernée en guise de sa contribution au rehaussement de la renommée du Collège. Présidente du Magasin du Monde, Molly y a notamment apporté des idées et projets novateurs. Elle a représenté le Cégep et la population étudiante en étant membre du comité organisateur de la Journée internationale pour le climat et où elle a prononcé un discours mémorable qui résonne encore.

Parmi les étudiants méritants de la Bourse Coopsco, mentionnons l’énergie fulgurante de William Allard-Laliberté qui a su conjuguer ses passions pour le sport et le socioculturel durant ses deux années d’études en Sciences de la nature. Durant son parcours collégial, William a fait partie de l’équipe de natation des Rebelles, de l’équipe d’improvisation les Tire-Bouchons et il a également participé à Cégeps en spectacle en février dernier où il a présenté un numéro d’humour.

Quant à Hugo Potvin, finissant en Environnement, hygiène et sécurité au travail, il a remporté le Prix du Syndicat du personnel professionnel en l’honneur de sa ténacité et de son courage. Après un retour aux études, Hugo a rencontré des obstacles qui auraient pu le contraindre à baisser les bras, mais il s’est retroussé les manches et il a réussi.

Enfin, dans le cadre du concours soulignant l’excellence du personnel du Cégep, le Prix de l’Engagement pédagogique a été remis à Jean-Philippe Hébert tandis que le Prix de l’Innovation pédagogique, déterminé par les étudiants, a été remporté par Andrée Chartier.

La Fondation et le Cégep de Sorel-Tracy remercient chaleureusement ses partenaires et félicitent toute l’équipe du Collège pour la mise en place de cet évènement mémorable.