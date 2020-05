Les Contrecœurois unis lors d’une parade de solidarité

Le 28 avril, dans un élan de solidarité, des citoyens de Contrecœur ont défilé dans les rues de la ville. Par ce geste symbolique, ces résidents désiraient démontrer leur soutien aux aînés confinés dans les résidences, mais également aux employés qui œuvrent à l’épicerie depuis le début de la pandémie, permettant ainsi à chacun de se ravitailler.

C’est devant le marché IGA Philip et Emily Desmarais que les conducteurs et membres de leurs familles s’étaient réunis à 16h30 afin d’entreprendre leur parade. Les véhicules, dont certains étaient décorés pour l’occasion, ont circulé dans les rues du noyau urbain de la ville. Ils ont croisé notamment sur leur parcours la résidence du Palais des beaux jours avant d’emprunter la route Marie-Victorin et de faire escale à la résidence de L’autre jeunesse ainsi que dans le stationnement du CHSLD.

Instigatrice du projet, Marie-Christine Langlois a décidé de prendre le projet en main après avoir lu des échanges sur les réseaux sociaux dans lesquels des concitoyens manifestaient leur désir de participer à un tel événement.

Avant d’entreprendre l’organisation du défilé, la copropriétaire de Taxi Contrecœur s’est d’abord assurée d’avoir l’approbation de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent ainsi que celle de la direction des établissements visités par le cortège.

Les commerçants de Contrecœur ont également été appelés à manifester leur soutien en façade de leurs boutiques.

« Tout s’est fait dans les normes, confirme la mairesse Maud Allaire, rappelant du même coup qu’aucun rassemblement n’avait eu lieu en dehors des voitures. Les policiers se sont joints aussi au cortège. Ce défilé, c’était vraiment une initiative citoyenne pour dire merci à tous ceux qui travaillent pour que nous ayons accès aux services essentiels. Ça implique aussi les éducatrices, les médecins, les infirmières… Cette parade, c’était un geste pour leur dire : « Nous sommes là avec vous. Merci d’être au front pour nous et de faire en sorte que la société puisse continuer de fonctionner. »

Celle qui a suivi le défilé pour prendre des photos de l’événement admet avoir été émue par cette mobilisation solidaire.

« C’était très touchant. J’ai senti que l’émotion venait me chercher à quelques reprises. À mes yeux, c’est un geste de beauté. C’est de vouloir apporter de la lumière dans la vie des autres. Je suis fière de ma communauté. »