La Fondation Hôpital Pierre-Boucher aide à garder les membres de sa communauté connectés

Pendant la pandémie de la COVID-19

Pour aider les citoyens les plus vulnérables à rester en sécurité et connectés pendant la pandémie de la COVID-19, La Fondation Hôpital Pierre-Boucher s’associe à TELUS dans le cadre de l’assistance d’urgence COVID-19 de son programme Mobilité pour l’avenir.

Ce partenariat permettra aux patients hospitalisés et aux résidents en quarantaine dans les hôpitaux et les centres d’hébergement de la Rive-Sud de faciliter les communications virtuelles avec les professionnels de la santé et leur famille, notamment dans les établissements où le Wi-Fi n’est pas disponible. TELUS fournira gratuitement une connectivité LTE.

TELUS fera don de plus de 10 000 appareils mobiles et de forfaits sans fil prépayés de 0 $, d’une valeur de plus de 5 M$, à des centaines d’organismes sans but lucratif à travers le Canada.