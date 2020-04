COVID-19 : la Commission scolaire Marie-Victorin produit du matériel médical

La Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) et ses partenaires utiliseront près de 150 imprimantes 3D rassemblées au Fab Lab du Centre d’éducation des adultes Le Moyne-D’Iberville pour produire 1 500 pièces d’équipement médical par jour.

La CSMV se mobilise à l’invitation de l’École de technologie supérieure de Montréal (ÉTS), qui collabore à la production rapide de matériel sanitaire pour le réseau de la santé. Les pièces d’équipement médical seront produites à partir de plans homologués par les autorités compétentes et feront l’objet d’un contrôle qualité de la part du CISSS Montérégie-Centre.

Les imprimantes seront utilisées pour produire des pièces qui serviront à l’assemblage de visières de protection pour le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSSMC) ainsi qu’à d’autres partenaires, dont le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les besoins en équipement médical de ce type sont connus et afin d’accélérer la production, la CSMV a acheté 80 imprimantes 3D supplémentaires qui seront livrées sous peu au Fab Lab LDI. Une fois la crise de la COVID-19 terminée, ces imprimantes seront acheminées vers les écoles de la CSMV et seront au service des élèves et des professeurs.

La Ville de Longueuil fera l’acquisition de trois imprimantes qui seront utilisées dans un premier temps pour la production des visières.

L’Université de Sherbrooke participera aussi au projet en fournissant des imprimantes 3D.

Le Fab Lab LDI travaille également en collaboration avec la compagnie HÉRO Créations (cofondée par un technicien du Service des ressources matérielles de la CSMV), qui met au service du projet une cinquantaine d’imprimantes.

Au total, près de 150 imprimantes 3D, une fois rassemblées et en production, seront utilisées 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

La participation avec l’ÉTS pour ce projet devrait durer environ deux semaines. Par la suite, la CSMV compte offrir ce type de service à d’autres institutions de santé de la région.