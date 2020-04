COVID-19 : des centres à l’écoute en cette période trouble

Les 22 centres d’écoute de l’Association des Centres d’Écoute Téléphonique du Québec (ACETDQ), dont le Carrefour le Moutier, offrent des services d’écoute téléphonique gratuits, anonymes et confidentiels à toute personne qui a besoin de parler et, surtout, d’être écoutée et accompagnée dans leurs difficultés émotives.

Ce service est particulièrement important dans la situation actuelle. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, bien des personnes vivent de l’isolement et ressentent de la détresse. C’est normal : lors d’une situation inédite et, confrontés à l’inconnu, plusieurs cherchent leurs repères et ont l’impression de perdre pied.

Depuis le début de la crise, le Carrefour le Moutier a mis en place des mesures pour pouvoir offrir un service de qualité à distance afin de respecter les mesures de distanciation sociale. Ainsi, les gens de la Rive-sud de Montréal peuvent appeler au 450 679-7111 (entre 9h et 17h) pour parler à un écoutant qui va les accueillir et les écouter sans jugement.

Madeleine Lagarde, directrice du Carrefour le Moutier constate avec fierté et reconnaissance comment son équipe, incluant les bénévoles, a su se réorganiser rapidement. D’ailleurs, plusieurs anciens écoutants offrent des disponibilités pour aider à répondre à la demande d’aide en santé mentale qui est plus importante que jamais. « Nous réitérons toute l’importance de prendre soin de sa santé mentale en ce moment de chamboulements. Plusieurs, écoutes à l’heure sont réalisées chaque jour par nos nombreux écoutants formés par le Carrefour le Moutier. Parler de ce qui nous préoccupe, contribue à briser le processus de la détresse et reprendre confiance en ses forces. » mentionne Madeleine Lagarde.

Pour toute autres régions ou autre plage horaire, pour faciliter la référence vers les centres d’écoute téléphonique du Québec, l’ACETDQ a mis en ligne un tout nouveau site : lignedecoute.ca.