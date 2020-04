La Fondation Hôpital Pierre-Boucher vient en aide aux aînés de la région

En cette période d’anxiété sanitaire et financière, notre système de santé est mis à l’épreuve et nous constatons plus que jamais l’importance de sa solidité et de son efficacité. Depuis plus de 30 ans, la Fondation Hôpital Pierre-Boucher bonifie ce système pour le bien des patients de son hôpital, afin de s’assurer qu’ils reçoivent les meilleurs soins et ce, avec la meilleure technologie disponible. S’il y a bien une certitude en ce moment, c’est que cette mission doit se poursuivre.

ENGAGEMENT ENVERS NOS AÎNÉS

La Fondation s’est engagée à contribuer à un projet d’importance directement lié aux personnes les plus vulnérables face à cette pandémie: les personnes âgées. Le territoire de l’Hôpital Pierre-Boucher compte plus d’aînés qu’ailleurs au Québec, et cette population augmente vite : d’ici 2036, celle des 65 ans et plus de la

Montérégie-Est devrait doubler pour atteindre 161 000 personnes, et, parmi elles, le nombre des 85 ans et plus pourrait tripler. Afin de répondre aux besoins grandissants, l’hôpital bénéficiera bientôt d’une nouvelle équipe de cinq gériatres qui pourront désormais offrir des services spécialisés en gériatrie. Ces services permettront entre autres de réduire considérablement les déplacements des patients vers Montréal puisqu’ils pourront recevoir davantage de soins ici, près de chez eux. Ils n’auront donc plus à vivre la fatigue et le stress de déplacements pour obtenir ailleurs des soins gériatriques. C’est dans la communauté, près de leurs repères et de leurs proches, qu’ils profiteront enfin:

 De prévention, de suivis et de services ambulatoires, pour espérer éviter des hospitalisations longues ou

inutiles;

 D’évaluations gériatriques, notamment avant une opération, pour que celle-ci soit optimale;

 De cliniques internes spécialisées en troubles cognitifs, prévention des chutes ainsi que d’autres

programmes qui feront la différence dans la vie de nos aînés.

L’IMPORTANCE DE DONNER

Puisque les événements bénéfices sont présentement annulés, la générosité des donateurs est plus que jamais essentielle. C’est elle qui permettra à la Fondation de bonifier les services et les équipements des unités de soins de l’hôpital et de remplir ses engagements, pour le bien de tous. Consciente des difficultés actuelles, la

Fondation demande à ceux qui le peuvent, de donner.

Un appel qui vient aussi de Dre Stéphanie Pigeon, future gériatre à l’Hôpital Pierre-Boucher : « Votre don peut vraiment faire une différence: les aînés de notre région, qui vivent plus longtemps qu’avant, auront plus de chance d’être en meilleure santé. Vous serez d’accord : pour tout ce qu’ils nous ont donné, en travail et en amour, nous leur devons les meilleurs soins. »

Don en ligne : https://www.jedonneenligne.org/fondationhpb/DPE/

Don par téléphone : 450 468-8136, poste 3

Joindre la Fondation par courriel : fondation.cssspb16@ssss.gouv.qc.ca