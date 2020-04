« J’appelle les Québécois à être solidaires de nos entrepreneurs locaux!», lance François Legault

Les initiatives afin de promouvoir l’achat local en ligne se multiplient un peu partout au Québec. Alors que le site LePanierBleu.ca a vu le jour récemment, la MRC de Marguerite-D’Youville a pour sa part lancé un microsite pour faire découvrir des offres uniques vendues par les commerces de la région.

La pandémie de la COVID-19 touche tout le monde et la fermeture forcée de la majorité des commerces jugés non essentiels afin de limiter la propagation met en péril la survie de plusieurs entreprises. Devant cette menace, le projet Le Panier Bleu a été mis en place afin de fédérer les différentes initiatives qui ont vu le jour pour stimuler l’achat local au Québec depuis le début de la crise. Le gouvernement a appuyé cette plateforme numérique non transactionnelle qui vise à répertorier sous la même bannière tous les détaillants québécois et leurs produits.

L’organisme Le Panier Bleu a pour mission de soutenir les commerçants québécois en stimulant leurs ventes par le référencement, en sensibilisant la population à l’importance de l’économie locale et en faisant la promotion des meilleures pratiques sanitaires en cette période de pandémie. De leur côté, les consommateurs peuvent s’inscrire gratuitement à la plateforme LePanierBleu.ca afin d’avoir accès à une cartographie des entreprises participantes ainsi qu’à un moteur de recherche qui les aidera à cibler les produits et les commerces québécois.

Changer nos habitudes d’achat

« Il y a une manière d’aider nos entreprises maintenant. C’est d’acheter local. D’acheter des produits québécois, fabriqués, distribués et vendus par des entreprises de chez nous. C’est le temps de changer nos habitudes d’achat. Le gouvernement a décidé de soutenir le lancement d’un regroupement : Le Panier Bleu. Cette plateforme numérique va permettre aux Québécois de repérer, dans chacune des régions, les produits et services locaux. J’appelle les Québécois à être solidaires de nos entrepreneurs locaux et de tous leurs employés. On achète local! », a déclaré François Legault lors du lancement.

Le site Web a été victime de sa popularité car, quelques minutes après l’annonce faite lors du point de presse hebdomadaire du premier ministre, le 5 avril, il est devenu inaccessible en raison d’un trop grand volume! LePanierBleu.ca compte déjà, au moment d’écrire ces lignes, pas moins de 2 154 commerces inscrits, soit 689 entreprises en ligne et 1 465 commerces physiques.

De son côté, la MRC de Marguerite-D’Youville a lancé le microsite www.achatlocalmargueritedyouville.ca pour faire découvrir à la population des offres uniques vendues en ligne par les commerces de la région.

La préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de la Ville de Sainte-Julie, Suzanne Roy, a souligné que son organisme va également offrir gratuitement de l’accompagnement pour aider les commerçants à développer leur offre sur le Web et les soutenir au niveau de la promotion. Elle a précisé que l’aide permettra aux commerces d’augmenter leurs revenus et d’acquérir de meilleures connaissances pour vendre plus efficacement en ligne.