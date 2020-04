De nouvelles mesures pour combattre la COVID-19 dans la région

Le nombre de personnes infectées par la COVID-19 est présentement dans une phase ascendante puisque ce chiffre a presque doublé en seulement cinq jours en Montérégie – soit du 3 au 8 avril – passant de 583 cas à 1 034, dont 54 dans l’ensemble des six municipalités de la MRC de Marguerite-D’Youville (Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères). C’est donc dans un tel contexte que la directrice de santé publique de la Montérégie, Dre Julie Loslier, a annoncé récemment de nouvelles mesures pour contenir la propagation du coronavirus.

Parmi elles, on note que les policiers feront une surveillance accrue du territoire pour faire respecter les mesures de distanciation sociale et éviter les rassemblements. Rappelons à ce sujet qu’un rassemblement est un groupe de plus de deux personnes ne vivant pas sous le même toit. Aussi, les personnes qui ne respecteraient pas une directive d’isolement en cas de test positif pourraient se voir délivrer une ordonnance par les services policiers.

La directrice a ajouté que, étant donné qu’il est difficile de respecter une distance de deux mètres dans les commerces essentiels, comme les épiceries, pharmacies et dépanneurs, il est demandé qu’un seul adulte par ménage fasse les courses de façon à favoriser le respect de la distanciation.

Dre Julie Loslier a souligné que des collaborations avec les municipalités et les services policiers seront consolidées afin d’intensifier les services auprès de communautés qui pourraient être vulnérables, comme les personnes âgées et les communautés culturelles, par exemple. Il est de plus recommandé de fermer, avec un ruban protecteur, les modules de jeu dans tous les parcs, mais qu’il n’est toutefois pas recommandé de fermer les parcs et les pistes cyclables pour le moment.

Personnes seules et vulnérables

« Nous sommes conscients que le respect de ces mesures est extrêmement difficile et représente d’immenses sacrifices, mais nous sommes convaincus qu’il est nécessaire pour sauver des vies humaines. Nous savons que le confinement actuel peut être vécu plus difficilement par les personnes seules, c’est pourquoi nous vous invitons à prendre des nouvelles de vos proches », a mentionné Dre Loslier.

À cette occasion, la directrice de santé publique a rappelé que les tests sont réservés aux personnes plus vulnérables et aux travailleurs des services essentiels. C’est donc dire que des résidents du territoire peuvent être atteints de la maladie, mais ne subiront pas de test. Elle a martelé qu’il est essentiel de s’isoler à la maison autant que possible si l’on présente des symptômes respiratoires.

« Nous faisons appel à la solidarité de tous les Montérégiens pour le respect des règles concernant les déplacements et la distanciation. Ces mesures sont cruciales et permettront de sauver des vies », a conclu Dre Loslier.

Il est possible de suivre l’évolution des cas en Montérégie en allant sur la page Facebook à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/DSPMonteregie