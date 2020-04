COVID-19 : plus de 40 cas à Boucherville

La Direction de santé publique de la Montérégie a dévoilé, pour la première fois aujourd’hui, le nombre de cas de personnes atteintes de la COVID-19 par leur ville de résidence. À Boucherville, 42 personnes ont été déclarées positives.

Actuellement, l’épicentre de la pandémie est la ville de Montréal et les municipalités entourant la métropole sont particulièrement touchées.

Sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, le nombre de cas ne cesse en effet de s’alourdir. Toujours en date du 9 avril, 411 personnes étaient atteintes par le virus, soit 216 à Longueuil, 97 à Brossard, 42 à Boucherville, 36 à Saint-Lambert, et 20 à Saint-Bruno-de-Montarville.

Le bilan dressé par la Direction de santé publique de la Montérégie fait état sur le territoire de la Montérégie, en date du 9 avril, de plus de 1115 personnes infectées (10 912 au Québec, et 19 774 au Canada).

41 % des personnes atteintes l’ont été au contact d’une personne positive. 30 % sont des voyageurs et leurs contacts, alors que dans 29 % des cas, il s’agit de transmissions communautaires.

La COVID-19 n’est pas sexiste puisque 45 % des personnes atteintes sur le territoire sont des hommes et 55 % des femmes.

C’est le groupe des 50-59 ans qui est le plus fortement touché (21 %), suivi du groupe des 40 à 49 ans (19 %). Une proportion de 11 % des personnes âgées de plus de 70 % a contracté le virus.

Parmi tous les cas en Montérégie, 61 personnes (6 %) sont hospitalisées, toujours en date du 9 avril. Au Québec, 679 personnes étaient hospitalisées (6 %) alors que cette donnée n’est pas disponible pour la Canada.

En Montérégie, on rapporte 11 décès (1 %), 216 (2 %) au Québec, et 461 (2 %) au Canada.

15 clients à bord des autobus

Dans le cadre des recommandations gouvernementales de distanciation sociale, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a mis en place une nouvelle mesure temporaire pour assurer la santé et la sécurité de ses clients. Il maintient une cible de quinze passagers à bord de ses autobus.

Des autobus additionnels ont été déployés sur le terrain au cas où des clients ne pourraient embarquer dans un autobus. Les secteurs les plus à risque de surcharge ont été pris en compte par les opérations du RTL avant l’instauration de cette nouvelle mesure.

Nombre de cas dans les villes de la couronne sud

Longueuil : 216 cas

Brossard : 97 cas

Boucherville : 42 cas

Saint-Bruno-de-Montarville : 20

Saint-Lambert : 36

Sainte-Julie : 34

Chambly : 27

Saint-Amable : 11

Beloeil : 11

Varennes : 7

Verchères : moins de 5