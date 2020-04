Le nombre de familles d’accueil pour animaux explose

Une façon de faire sa part durant la crise de la COVID-19

Les amoureux des animaux ont répondu en grand nombre à l’appel de François Legault qui demande aux gens de s’impliquer bénévolement. Chez Proanima, le service animalier qui dessert la région, les offres pour devenir familles d’accueil ont explosé.

Et ça tombe bien, car l’organisme a recours à des familles temporairement, c’est-à-dire durant la crise, y placer les animaux qu’il accueillait dans ses murs.

La liste de personnes qui souhaitent devenir familles d’accueil a ainsi presque triplé depuis le début de la crise, passant de 70 à près de 200.

« Nous avons fait un appel à tous pour recruter plus de familles d’accueil afin de réduire la population animale au refuge. Cela pour nous permettre de diminuer le nombre d’employés qui travaillent en même temps afin d’appliquer les mesures de distanciation sociale », explique la directrice générale chez Proanima, Anny Kirouac.

Les animaux hébergés dans les familles se trouvent ainsi dans un environnement plus confortable, en attendant leur retour au refuge, c’est-à-dire lorsque la crise sera terminée. Il s’agit en grande partie de chats, de quelques chiens ainsi que d’animaux exotiques dont certains ont dû cependant être transférés dans des groupes de sauvetage. Seules les bêtes ayant des troubles de comportement ou des problèmes de santé demeurent au refuge. La semaine derrière, il n’en restait qu’une cinquantaine.

Seuls les services essentiels sont assurés

Le refuge se limite présentement qu’à offrir les services essentiels. Il est fermé au public, sauf pour les rendez-vous d’urgence. Le service d’adoption est ainsi temporairement suspendu, soit en principe, jusqu’au 13 avril.

De l’aide

Enfin, les propriétaires d’animaux qui auraient des ennuis financiers en raison, par exemple à une perte d’emploi ou à une baisse de revenus, peuvent compter sur le soutien de l’équipe de Proanima en ce qui a trait aux soins et à l’alimentation de leur bête. Pour épauler l’organisme dans ses efforts d’aide, les gens peuvent offrir un don en argent via son site Web, www.proanima.com.